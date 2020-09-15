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Выборы президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ пройдут 26 декабря

18:27

Выборы президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ запланированы на 26 декабря, они пройдут в заочном режиме. Об этом ТАСС сообщила член президиума федерации Ирина Сираева.

«Выборы главы Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ должны состояться 26 декабря, они будут проводиться заочно, — сказала Сираева. — Срок подачи заявок на выборные должности истечет за две недели до выборов».

Президентом Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ с 2008 года является Евгений Архипов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/

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