Выборы президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ пройдут 26 декабря

Выборы президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ запланированы на 26 декабря, они пройдут в заочном режиме. Об этом ТАСС сообщила член президиума федерации Ирина Сираева.

«Выборы главы Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ должны состояться 26 декабря, они будут проводиться заочно, — сказала Сираева. — Срок подачи заявок на выборные должности истечет за две недели до выборов».

Президентом Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ с 2008 года является Евгений Архипов.