Российские каноистки завоевали бронзу Европейских игр

Россиянки Ксения Курач и Олеся Ромасенко завоевали бронзовые медали в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м на Европейских играх в Минске. Их результат 2.14,194.

Первое место заняли представительницы Венгрии (2.11,129). Серебряными призерами стали хоязйки спортсменки из Белоруссии (2.12,924).

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.

Европейские игры проходят в Минске с 21 июня по 1 июля.