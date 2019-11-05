Россия заработала олимпийскую лицензию в мужской байдарке-двойке на 1000 метров

Сборная России получила дополнительную квоту на выступление мужской байдарки-двойки (1000 метров) на летней Олимпиаде-2020. Об этом сообщает сайт Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF). Также дополнительную квоту в этом же виде программы получила и сборная Аргентины.

Указано, что Россия получила лицензию в результате нового распределения квот, так как часть стран превысили максимальное количество лицензий на выступление. При этом пресс-служба Федерации сообщает, что Россия и Аргентина должны подтвердить, что принимают квоту или отказываются от нее.

На чемпионате мира-2019 в соревнованиях байдарок-двоек у мужчин на дистанции 1000 метров россияне Роман Аношкин и Владислав Литовка стали седьмыми. Летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио (Япония) с 24 июля по 9 сентября.