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Сегодня, 12:12

Гребец Постригай: «Я хочу победить на Олимпиаде в Париже»

Виталий Косик
Корреспондент
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Олимпийский чемпион 2012 года по гребле на байдарке Юрий Постригай заявил, что намерен продолжать тренироваться для того, чтобы победить на Олимпиаде-2024 в Париже.

Постригай не включен в состав сборной России на 2023 год.

«Третье место на чемпионате России в одиночке для меня было настоящим прорывом, я десять лет назад не ехал так быстро, как сейчас. Поэтому есть над чем работать, сейчас я в Москве, тренируюсь индивидуально вместе со своим тренером и, честно говоря, пока не вижу смысла готовиться вместе со сборной, состав которой сократился. Мне же хочется тренироваться и наблюдать, как реагирует на это мой организм. Я хочу победить на Олимпиаде в Париже, так как нахожусь в самом соку», — приводит слова Постригая ТАСС.

В сезоне-2022 Постригай на чемпионате России выиграл бронзу в байдарке-одиночке на дистанции 500 метров.

Постригай вместе с Александром Дьяченко на Играх в Лондоне заняли первое место в байдарке-двойке на дистанции 200 метров. В активе спортсмена также по две золотые медали чемпионатов мира и Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/16806623
Олимпиада
Сборная России по гребле
Юрий Постригай
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