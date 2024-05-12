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Российский каноист Петров завоевал бронзу на Кубке мира в Венгрии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский каноист Захар Петров завоевал бронзовую медаль на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии.

Петров показал результат 3 минуты 47,32 секунды. Золотую медаль завоевал бразилец Изакиас Кейрос, который опередил Петрова на 1,48 секунды. Вторым стал француз Адриент Барт (+1,39 секунды).

11 мая российские каноисты стали победителями соревнований двоек на дистанции 500 метров.

В апреле прошлого года Международная федерация каноэ (ICF) допустила российских и белорусских спортсменов на турниры в нейтральном статусе.

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