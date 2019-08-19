11-кратная чемпионка мира отстранена за нарушение антидопинговых правил

Канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант временно отстранена за нарушение антидопинговых правил, информирует Inside the Games.

27-летняя спортсменка провалила внесоревновательный допинг-тест перед чемпионатом мира, который стартует 21 августа в Венгрии.

Одиннадцатикратная чемпионка мира заявила, что умышленно не принимала никаких запрещенных веществ.

Канадская федерация гребли поможет ей выяснить, как запрещенное вещество оказалось в ее организме.