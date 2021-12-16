Алина Кабаева: «Желаю Лале Крамаренко победить на Олимпийских играх!»

В четверг в Москве стартовал международный экспериментальный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация». После первого соревновательного дня на вопросы журналистов ответила инициатор турнира олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

В Москве завершился первый день турнира «Небесная грация». Он проходит по уникальным правилам, которые являются симбиозом правил 2001-2005 годов и новых правил, которые будут действовать в следующем олимпийском цикле. По итогам соревнований в двух видах многоборья — с мячом и обручем — уверенно лидирует россиянка Лала Крамаренко. Итоги первого дня долгожданных соревнований подвела олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

У некоторых девочек в карточке было по 20 элементов вместо девяти

— Еще когда я смотрела Олимпиаду 2016 года в Рио, я увидела, что с гимнастикой происходит что-то не то, — призналась Алина Кабаева. — Сначала я не понимала, что, а потом поняла, что правила художественной гимнастики очень упростили. Убрали сложные элементы, и она перестала быть такой зрелищной, уникальной, как это было всегда. Ведь почему гимнастика уникальна? Чтобы ей заниматься, нужно иметь уникальные физические данные. Я все-таки полжизни отдала этому виду спорта, мне не все равно, и я имею право это говорить. И поэтому я решила провести экспериментальный турнир и показать не на теории, а на практике, какой может быть гимнастика при других правилах.

— Есть перспектива, что этот турнир посмотрят руководители международной федерации и что-то поменяют в актуальных правилах?

— Еще до пандемии нас приглашали в Швейцарию в штаб-квартиру международной федерации. Там было большое совещание, нам дали слово, и мы показали фильм о том, каким мы видим развитие художественной гимнастики. Поэтому диалог идет. Но здесь я бы хотела сделать акцент на том, что стоит давать слово не только тренерам или судьям. Давайте спросим у спортсменок, которые выступают: по каким правилам им удобно? Каким они видят развитие? Пока я о таком не слышала. В будущем хотелось бы все эти моменты обсуждать вместе со спортсменками.

— На этом турнире выступали гимнастки из таких стран, как Куба и Мексика. Как вам их выступления?

— Мы пригласили представительниц трех стран, где, на мой взгляд, есть перспектива: это Австралия, Мексика и Куба. Я очень рада, что приехала девочка из Кубы. У них не было сеньорки, и приехала юниорка. Она выступает по взрослым правилам, и довольно успешно. У нее большой потенциал.

— Поделитесь впечатлениями от первого дня турнира. Гимнастки справляются с новыми правилами?

— У них был всего месяц после чемпионата мира. И за это время они сделали абсолютно новые программы, кардинально все поменяли и добавили больше элементов. Например, если в основных правилах ты можешь делать только 9 элементов и 3 смешанных элемента, то у нас не было никаких ограничений, и у некоторых девочек в карточках было по 20 и более элементов. Не зря, когда открывала турнир, я сказала, что на нем будет сложно победить. Здесь правила намного сложнее, чем на официальных соревнованиях.

Флешмоб. На ковре — олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Планируем сделать турнир ежегодным

— Почему сейчас стало так мало уникальных, узнаваемых элементов, которые присутствовали в гимнастике в ваше время?

— Все дело в правилах. 2001-2005 годы называли золотым временем для художественной гимнастики. Было очень много сложных, уникальных элементов, они ценились и дорого стоили. Сейчас же пошли на упрощение, убрали большинство сложных элементов. Появился стандарт, который могут сделать многие. И получается, что все девочки делают одинаковые элементы. А талантливые, уникальные девочки, которые могут сделать больше, не делают — потому что это не ценится! Мне, честно говоря, от этого очень грустно. Но не все потеряно, мы готовы работать с международной федерацией и надеюсь, что в будущем ситуация изменится. Конечно, работа с предметом тоже очень важна, но хочется, чтобы это был симбиоз. Не нужно перекосов ни в одну сторону.

— Что сами гимнастки — участницы «Небесной грации» говорят о новых правилах?

— Например, Роза Абитова в интервью сказала: «Это мои правила, я мечтала по ним выступать! Мне очень комфортно и интересно». Потому что она уникальная гимнастка. Это все-таки спорт высших достижений. Я не против массового спорта, но если у вас не будет кумиров, которые поведут за собой, то и массового спорта не будет. Приведу пример: я очень хорошо общаюсь, дружу с Еленой Исинбаевой. На днях мы говорили, и я ее пригласила на турнир. Она спросила, в чем суть. Я говорю: «Ну вот смотри, ты прыгнула 5,06 м, а тебе говорят: «Лен, ты слишком высоко прыгаешь! За тобой другие страны не успевают!» На что Лена ответила: «Потому что я не разрешаю!» Это, конечно, шутка, но смотрите: даже олимпийский девиз — «Быстрее! Выше! Сильнее!». Зачем усреднять?

— После первого дня турнира лидирует россиянка Лала Крамаренко. Как вам ее выступления?

— Лала — уникальная гимнастка, и благодаря таким правилам она может показать свои физические данные. У Лалы очень большой потенциал. Впереди еще три года до Олимпиады, я ей желаю удачи. Шикарная, красивая девочка! Желаю не сдаваться, идти вперед и победить на Олимпийских играх.

— Станет ли турнир «Небесная грация» традиционным?

— Мы хотим, чтобы он стал ежегодным, и планируем приглашать 10 лучших стран по результатам последнего чемпионата мира.