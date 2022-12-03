Крамаренко выиграла квалификацию на турнире «Небесная Грация». В финале — две россиянки

Во второй день квалификации определилась восьмерка финалисток индивидуального многоборья.

«Небесная грация». Итоги квалификации.

Во второй день соревнований на турнире «Небесная Грация» прошла оставшаяся часть квалификации. Тройка лидеров по итогам выступления еще в трех видах многоборья осталась неизменной. Лала Крамаренко победила, Анастасия Салос стала второй, Анастасия Гузенкова — третьей. Остальные девушки по ходу выступлений то теряли несколько позиций, то вновь поднимались вверх — шла борьба за выход в финал.

Упражнения

Субботние упражнения дались гимнасткам сложнее, чем пятничные. Нужно было выступить с мячом, булавами и обручем. Нагрузка возросла, поэтому появились ошибки. Как и в скакалке с обручем, в оставшихся трех программах требовалось учесть свои особенности: «В мяче мы предоставили возможность сделать выбор: гимнастки могут включить в упражнение те элементы, которые им лучше всего удаются. В булавах в основном получились элементы на равновесие, на баланс. В ленте основу должны составлять вращения и пируэты», — рассказывала чемпионка мира и судья турнира Вера Сесина.

У лидера соревнований Лалы Крамаренко на этот раз были помарки. В мяче она допустила потерю, в булавах возникли не совсем точные сходы с поворотов, в ленте у гимнастки завязался узел — и она приняла решение взять запасной предмет. Несмотря на эти недостатки, звездная россиянка выглядела очень уверенно и не проиграла соперницам ни в одном виде, а в сумме ее преимущество составило 15 баллов. Только в скакалке, с которой Лала не выступала достаточно давно, и в ленте, где допустила ошибку, лидер набрала меньше 40 баллов.

Анастасия Салос. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Анастасия Салос из Белоруссии максимально приблизилась к Крамаренко по сравнению с другими участницами. Хотя и у нее были недочеты. Самый явный — потеря в упражнении с булавами. Но это только квалификация — медальная часть соревнований пройдет в воскресенье. А вот что хочется отметить отдельно — это программы Салос. От уникальности выбора музыки и хореографии до эмоциональности она достойна особой похвалы. Как и Владислава Шаронова, которая раскрылась на этом турнире. Если раньше самобытная россиянка была близка к топам, то теперь вошла в их число. И не только в глазах болельщиков, но и судей.

Анастасия Гузенкова во всех предметах выступила ровно, нигде не допустив явных ошибок. Она ни разу не опускалась ниже третьей строчки и заслужила выйти в финал соревнований. Настя попала туда вместе с Лалой Крамаренко от сборной России.

Анастасия Гузенкова. Фото Александр Федоров, «СЭ» Фото Александр Федоров, «СЭ»

Особенность

Остальные девушки хоть и заняли место в восьмерке сильнейших, были отсеяны из-за правила, которое гласит, что только две представительницы страны могут принять участие в финале многоборья. Поэтому Мария Борисова, талантливая юниорка, которая заняла четвертое место в квалификации, в число финалисток не попала. Равно как и Владислава Шаронова с Марией Победушкиной, расположившиеся сразу вслед за Борисовой. Но подобное правило справедливо — так обычно происходит на всех международных турнирах.

В прошлом году на «Небесной Грации» совместили правила 2001-2005 и 2022-2004 годов — в итоге ни трудность тела, ни трудность предмета не были ограничены. Сейчас такой регламент действует на российских соревнованиях — вероятно, идея как раз была взята у «Небесной Грации». Если эти новшества придутся по душе самим судьям, спортсменкам и тренерам, возможно ли, что внутрироссийские правила снова поменяются? Вера Сесина считает, что да — это то, к чему должна стремиться художественная гимнастика: «Спортсмены, особенно высокого уровня, в чем-то чуть лучше, чуть сильнее, чем остальные. Тут немного другие физические способности должны раскрываться. Если с международными правилами на девять элементов у взрослых и на семь у юниоров может справиться 7-8-летний ребенок, то это не предел совершенства», — рассказала чемпионка мира в интервью «СЭ».

Интересно будет взглянуть в финале, как гимнастки справятся с пятью упражнениями подряд — для этого нужны серьезные физические и моральные ресурсы. Не только из-за количества предметов, но и из-за изменений в правилах. Примерный вектор оценок уже известен, но в финале многоборья все начнется заново.