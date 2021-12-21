Победительница Юношеской Олимпиады дисквалифицирована за фуросемид

Иранская тхэквондистка Ялда Валинежад дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

В начале мая 19-летняя спортсменка, выступающая в мусульманском платке хиджабе, сдала положительный тест на запрещенный препарат фуросемид. В 2018 году Валинежад выиграла Юношеские Олимпийские игры в весовой категории до 63 кг. Фуросемид — мочегонное средство, которое иногда используют для снижения веса. Теоретически оно может также применяться спортсменами для быстрого вывода допинга из организма.