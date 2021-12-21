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Допинг

Победительница Юношеской Олимпиады дисквалифицирована за фуросемид

07:56

Иранская тхэквондистка Ялда Валинежад дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

В начале мая 19-летняя спортсменка, выступающая в мусульманском платке хиджабе, сдала положительный тест на запрещенный препарат фуросемид. В 2018 году Валинежад выиграла Юношеские Олимпийские игры в весовой категории до 63 кг. Фуросемид — мочегонное средство, которое иногда используют для снижения веса. Теоретически оно может также применяться спортсменами для быстрого вывода допинга из организма.

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Олег Шамонаев все материалы автора
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