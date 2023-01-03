Около 800 спортсменов примут участие в сборе на базе «Самбо-70»

Около 800 самбистов и дзюдоистов примут участие в зимнем сборе на базе центра спорта «Самбо-70».

«Сбор проводится уже шестой раз, он не имеет аналогов и является одним из самых крупных и ожидаемых спортивных событий начала года. В наступающем 2023 году в мероприятии планируется участие более 800 спортсменов из 40 регионов России, а также представителей сборных команд по самбо из дружественных стран: Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Камерун и Кипр. Также на сборе будут присутствовать более 15 чемпионов мира и члены сборных команд», — цитирует пресс-службу центра ТАСС.

В пресс-службе отметили, что во время мероприятия пройдет акция, в которой соберут игрушки для детей, проходящих лечение в онкоцентре.