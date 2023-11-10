Бокс/ММА
Другие единоборства
Самбо
Борьба вольная Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Самбо

Сегодня, 14:19

Россиянка Уварова победила украинку Бординских и завоевала бронзу на чемпионате мира по самбо

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россиянка Светлана Уварова победила представительницу Украины Софию Бординских и завоевала первую для страны медаль чемпионата мира по самбо в Ереване.

Спортсменки сражались за бронзовую медаль в весовой категории до 59 кг. Другую бронзовую награду завоевала белоруска Татьяна Мацко.

Ранее сообщалось, что исполком Международной федерации самбо (FIAS) принял решение отказаться от обмена рукопожатиями до и после схваток украинцев с россиянами и белорусами.
Самбо: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Медведев и Рублев сыграют в одной группе на Итоговом турнире ATP в Турине
Авербух заявил о проблемах в фигурном катании
МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»
В школе в подмосковном Деденево мама ученицы подралась с учительницей
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Стивен Сигал учит россиян драться
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Украинская сторона инициировала отказ от рукопожатий на чемпионате мира по самбо
Новости
RSS RSS
Все новости