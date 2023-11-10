Россиянка Уварова победила украинку Бординских и завоевала бронзу на чемпионате мира по самбо

Россиянка Светлана Уварова победила представительницу Украины Софию Бординских и завоевала первую для страны медаль чемпионата мира по самбо в Ереване.

Спортсменки сражались за бронзовую медаль в весовой категории до 59 кг. Другую бронзовую награду завоевала белоруска Татьяна Мацко.