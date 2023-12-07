Более сотни самбистов из девяти стран прибыли на финальный этап Гран-при в Свердловскую область

Свыше сотни самбистов из регионов России и восьми зарубежных стран прибыли в Верхнюю Пышму, где пройдет финальный этап российского Гран-при.

«Призовой фонд финала составляет более 4 миллионов рублей. В Верхнюю Пышму приехали представители Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Армении, Белоруссии, Азербайджана и России», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Всероссийской федерации самбо (ВФС).

Соревнования в Свердловской области пройдут с 7 по 8 декабря. Отборочные этапы были проведены в Краснодаре, Уфе и Казани.

Международная федерация самбо (FIAS) в марте 2022 года разрешила россиянам и белорусам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе. На чемпионате мира 2023 года в Ереване российские самбисты заняли первое место в медальном зачете, завоевав 18 наград.