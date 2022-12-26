Лайшев: «Сегодня меня выпишут из больницы, но напоследок повесили пять капельниц»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил, что сегодня, 26 декабря, будет выписан из больницы.

«Сегодня меня выпишут, но перед отъездом на посошок мне повесили пять капельниц. Нарочно, что ли, не хотят выпускать меня, ха-ха. Ужас! Хотят вычистить организм как можно скорее. Все мне подлечили. Буду добрым молодцем!» — приводит слова Лайшева Sport24.

23 декабря Лайшев был госпитализирован с двусторонней пневмонией.