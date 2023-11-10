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Сегодня, 19:23

Лайшев — о бронзе Уваровой на чемпионате мира по самбо: «Она очень грамотно и хладнокровно боролась»

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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу российской самбистки Светланы Уваровой над украинкой Софьей Бординских. Уварова завоевала бронзу чемпионата мира в Ереване.

«Уварова очень грамотно и хладнокровно боролась. Я бы даже сказал, по-умному. Имея опыт выступлений на финалах, она победила в борьбе с нервами. И поддержка зала была не совсем наша, но она умница и я ее поздравляю от всей души», — сказал Лайшев корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Также Ранат Лайшев поздравил двух воспитанников школы «Самбо-70» — Саяна Хертека и Владимира Леоньтева.

«Леонтьеву 37 лет, он самый взрослый самбист на чемпионате мира. И, по-моему, за всю историю Москвы не было старше спортсмена. Он сам тренер, всего себя отдает спорту и еще успевает становится чемпионом мира. Это огромнейшее достижение», — сказал Лайшев корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Леонтьев и Хертек стали чемпионами мира по самбо в весовой категории до 64 кг и до 58 кг соответственно.

Ренат Лайшев
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