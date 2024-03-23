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Самбо

23 марта, 02:08

Второй день «Кубка основоположников самбо» в Лужниках отменен

Евгений Козинов
Корреспондент
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Второй день турнира «Кубок основоположников самбо», который стартовал в пятницу в Международном центре самбо в Лужниках, отменен из-за трагедии в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Второй день соревнований «Кубок основоположников самбо» в Лужниках отменен в связи с произошедшей в Москве трагедией в «Крокусе». Также отменен и международный тренировочный лагерь, который должен был состояться после соревнований. Всероссийская федерация самбо скорбит вместе с семьями погибших и пострадавших, это чудовищная трагедия», — сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации самбо.

По предварительным данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 62 человека, более 100 пострадали.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены.

В&nbsp;пятницу в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo; произошла трагедия. «Ужасные события». Мир спорта — о трагедии в «Крокус Сити Холле»
Источник: https://tass.ru/sport/20323921
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