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Сегодня, 20:13

Лайшев оценил вклад президента РФ Путина в развитие самбо в России

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Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поблагодарил президента РФ Владимира Путина за орден Почета.

«Благодаря Владимиру Владимировичу сейчас налаживаются отношения с Китаем. Это очень здорово. Мягкая сила. Будем все задуманное воплощать в жизнь. В шикарном дворце «Самбо-70», который в том году открывал Сергей Собянин, будем справлять 85-летие самбо 16 ноября. Будет большой праздник», — сказал Лайшев корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Лайшев награжден «за большие заслуги в развитии и популяризации самбо в Российской Федерации, многолетнюю добросовестную работу».

Владимир Путин
Ренат Лайшев
самбо
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