Российские и украинские самбисты не будут обмениваться рукопожатиями на чемпионате мира

Российские и украинские самбисты не будут обмениваться рукопожатиями на чемпионате мира в Ереване, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Международную федерацию самбо.

Также сообщается, что рукопожатия отменены между белорусскими и украинскими спортсменами.

Чемпионат мира по самбо пройдет в Ереване с 10 по 12 ноября. Самбисты из России, Белоруссии, Франции и команды беженцев выступят на турнире в нейтральном статусе.