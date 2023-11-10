Тренер сборной России назвал обоснованным решение отказаться от рукопожатий между российскими и украинскими самбистами

Главный тренер сборной России по самбо Дмитрий Трошкин прокомментировал решение отказаться от традиционных рукопожатий между представителями России и Украины.

«Если руководство приняло такое решение, значит, это обоснованно. Несколько чемпионатов мира сборная Украины пропустила, видимо, таким образом международная федерация старается сделать так, чтобы они влились обратно в самбистское движение, хотя, на мой взгляд, рукопожатие только сблизило бы спортсменов, да и не только их. Как отреагировали спортсмены? Спортсмены — воины, им дали приказ — они его выполняют, спорт — их жизнь, кто-то к этому чемпионату мира всю жизнь шел, для кого-то это единственный шанс в жизни», — приводит слова Трошкина ТАСС.

Также сообщается, что рукопожатия отменены между белорусскими и украинскими спортсменами.

Чемпионат мира по самбо пройдет в Ереване с 10 по 12 ноября. Самбисты из России, Белоруссии, Франции и команды беженцев выступят на турнире в нейтральном статусе.