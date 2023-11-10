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Сегодня, 11:21

Украинская сторона инициировала отказ от рукопожатий на чемпионате мира по самбо

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев прокомментировал отказ обмениваться рукопожатиями между российскими и украинскими спортсменами на чемпионате мира в Ереване.

«Было принято решение, что в схватках между спортсменами России и Украины, Белоруссии и Украины на чемпионате мира в Ереване рукопожатий не будет, будет только борьба. Такое предложение внесла украинская федерация в связи с тем, что у них такое решение принято на правительственном уровне. У них форс-мажор, и они вышли с таким предложением, чтобы их спортсмены могли выступать на чемпионате мира. И исполком FIAS поддержал такую форму участия украинских спортсменов», — приводит слова Елисеева РИА «Новости».

Также сообщается, что рукопожатия отменены между белорусскими и украинскими спортсменами.

Чемпионат мира по самбо пройдет в Ереване с 10 по 12 ноября. Самбисты из России, Белоруссии, Франции и команды беженцев выступят на турнире в нейтральном статусе.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231110/sambo-1908590374.html
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