Умер самый титулованный советский самбист Александр Пушница

Трехкратный чемпион мира, девятикратный чемпион СССР по самбо Александр Пушница умер в возрасте 73 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию самбо и дзюдо Омской области. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым спортсмен боролся долгое время.

Пушница являлся заслуженным мастером спорта СССР, представлял спортивное общество «Динамо». На его счету три победы на чемпионатах мира (1974, 1979, 1983), дважды он становился обладателем Кубка мира (1977, 1980) и дважды выигрывал чемпионат Европы (1976, 1984). Пушница девять раз становился чемпионом СССР (1974-1980, 1983, 1984).