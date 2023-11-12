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Сегодня, 19:03

Российские самбисты завоевали 4 золотые медали в заключительный день чемпионата мира

Российские самбисты завоевали 13 золотых медалей на чемпионате мира
Ана Горшкова
Корреспондент
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В заключительный день чемпионата мира по самбо в Ереване россияне взяли 4 золотые медали.

12 ноября победителями стали Рустам Талдиев (до 71 кг), Саид Саидов (до 88 кг), Антон Коновалов (до 98 кг) и Михаил Кашурников (свыше 98 кг). Серебро завоевали Жанары Кусановой (свыше 80 кг), бронза досталась Егору Сухопарову (до 79 кг), Дарье Речкаловой (до 80 кг).

Всего на чемпионате мира россияне взяли 13 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые награды. Самбисты из России выступали на турнира в нейтральном статусе.

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