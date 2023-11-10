Чемпионат мира по самбо 2024 года состоится в Астане

В пресс-службе Международной федерации самбо (FIAS) сообщили, что чемпионат мира по самбо в 2024 году состоится в Астане.

«Следующий чемпионат мира по самбо пройдет в Астане. Решение было принято исполнительным комитетом FIAS 3 ноября», — цитирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

В этом году турнир проходит с 10 по 12 ноября в Ереване. Россияне принимают участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.