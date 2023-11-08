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Сегодня, 20:16

Путин наградил орденом главу Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева

Виктория Кравченко
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Президент РФ Владимир Путин наградил президента Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергея Елисеева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большие заслуги в развитии и популяризации самбо в Российский Федерации, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Елисеева Сергея», — говорится в документе.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден заместитель министра спорта России Игорь Сидоркевич. Орденом Александра Невского награжден вице-президент ВФС Владимир Горшуков, орденом Почета — президент центра спорта и образования «Самбо-70», первый вице-президент ВФС Ренат Лайшев, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени — вице-президент ВФС Рудольф Бабоян.

Источник: http://pravo.gov.ru/
Владимир Путин
Ренат Лайшев
Сергей Елисеев
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