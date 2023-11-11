Россиянин Гукев выиграл чемпионат мира по самбо в весовой категории до 71 кг

Российский самбист Рамед Гукев стал победителем чемпионата мира в весовой категории до 71 кг.

В финале россиянин одержал победу над представителем Армении Арамом Агаджаняном (3:0).

Чемпионат мира по самбо проходит с 10 по 12 ноября в Ереване. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

В первый день соревнований представители России завоевали 4 золотые медали, 1 серебряную и 1 бронзовую.