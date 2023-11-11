Бокс/ММА
Другие единоборства
Самбо
Борьба вольная Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Самбо

Сегодня, 17:46

Россиянин Гукев выиграл чемпионат мира по самбо в весовой категории до 71 кг

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский самбист Рамед Гукев стал победителем чемпионата мира в весовой категории до 71 кг.

В финале россиянин одержал победу над представителем Армении Арамом Агаджаняном (3:0).

Чемпионат мира по самбо проходит с 10 по 12 ноября в Ереване. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

В первый день соревнований представители России завоевали 4 золотые медали, 1 серебряную и 1 бронзовую.

0
Самбо: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Иностранцы доставали наши флаги и кричали: «Россия, вперед!» Как хоккеист после карьеры посвятил себя теннису
Останется ли Ларионов в «Торпедо»? Интервью генменеджера нижегородцев
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Стивен Сигал учит россиян драться
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лайшев — о бронзе Уваровой на чемпионате мира по самбо: «Она очень грамотно и хладнокровно боролась»
Новости
RSS RSS
Все новости