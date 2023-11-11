Россиянин Осипенко стал 10-кратным чемпионом мира по самбо

Российский самбист Артем Осипенко стал чемпионом мира в весовой категории свыше 98 кг на турнире в Ереване.

35-летний Осипенко в финальном поединке победил представителя Румынии Натеа Илие болевым приемом на ногу. Россиянин стал 10-кратным чемпионом мира по самбо.

Также во второй день чемпионата мир золотые награды завоевали россияне Рамед Гукев (весовая категория до 71 кг), Мухтар Гамзаев (до 58 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг) и Ксения Задворнова (до 72 кг).

Российская команда лидируют в медальном зачете чемпионата мира: 9 золотых медалей, 1 серебряная и 1 бронзовая.