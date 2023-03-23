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Сегодня, 18:41

Дзюдоисты из Индии, Монголии и Сербии примут участие в Russian Judo Tour в Хабаровске

Алина Савинова
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В пресс-службе Федерации дзюдо России сообщили, что спортсмены из России, Белоруссии, Армении, Индии, Монголии, Сербии и Таджикистана примут участие в этапе серии Russian Judo Tour.

«Соревнования, посвященные памяти родоначальника отечественного дзюдо Василия Сергеевича Ощепкова, состоятся в рамках проекта Федерации дзюдо России Russian Judo Tour. На Дальний Восток прибудут около четырехсот спортсменов, в том числе представители Белоруссии, Армении, Индии, Монголии, Сербии и Таджикистана. Участники турнира поборются не только за медали в 14 весовых категориях, но и за солидный призовой фонд, который составит 7,3 миллиона рублей», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы организации.

Международный турнир памяти В. С. Ощепкова пройдет с 1 по 2 апреля на арене «Платинум» в Хабаровске.

Источник: https://tass.ru/sport/17353677
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