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Сегодня, 14:30

UFC Fight Night 242 Каннонир — Имамов: дата и место проведения турнира

Каннонир и Имамов подерутся на турнире UFC Fight Night 242
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Нассурдин Имавов.
Нассурдин Имавов.
Фото Global Look Press

Турнир UFC Fight Night 242 пройдет в ночь с 8 на 9 июня 2024 года в городе Луисвилл (штат Кентукки, США). Вечер смешанных единоборств состоится на территории спортивного комплекса «KFC Yum! Center». Начало мероприятия — в 00.00 мск.

В главном поединке турнира UFC on ESPN 57 (альтернативное название) подерутся представители среднего веса — французский боец российского происхождения Нассурдин Имавов и американец Джаред Каннонир. В соглавном противостоянии проведут поединок бойцы полутяжелой весовой категории из США — Доминик Рейес и Дастин Джакоби.

Весь вечер ММА в Кентукки можно будет посмотреть по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями и результатами поединков UFC Fight Night 242. Там можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.

Джаред Каннонье
Нассурдин Имавов
UFC
ММА
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