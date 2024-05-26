Турнир UFC Fight Night 242 пройдет в ночь с 8 на 9 июня 2024 года в городе Луисвилл (штат Кентукки, США). Вечер смешанных единоборств состоится на территории спортивного комплекса «KFC Yum! Center». Начало мероприятия — в 00.00 мск.

В главном поединке турнира UFC on ESPN 57 (альтернативное название) подерутся представители среднего веса — французский боец российского происхождения Нассурдин Имавов и американец Джаред Каннонир. В соглавном противостоянии проведут поединок бойцы полутяжелой весовой категории из США — Доминик Рейес и Дастин Джакоби.

Весь вечер ММА в Кентукки можно будет посмотреть по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями и результатами поединков UFC Fight Night 242. Там можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.