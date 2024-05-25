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25 мая, 23:30

Ислам Махачев — Дастин Порье: дата боя и время проведения турнира UFC 302

Ислам Махачев проведет поединок против Дастина Порье на турнире UFC 302
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ислам Махачев.
Фото USA Today Sports

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев выйдет в октагон против американца Дастина Порье на турнире UFC 302 в ночь с 1 на 2 июня. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США). Главный кард стартует в 05.00 по московскому времени. Бой между Махачевым и Порье ожидается в 07.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира по ММА. Видеотрансляцию главного боя UFC 302 покажут на телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также поединок будет доступен на онлайн-платформе UFC Fight Pass по платной подписке.

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Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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