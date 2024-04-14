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Тактаров — о победе Царукяна: «С таким партером ему до Махачева как до луны»

Сергей Жуков
корреспондент
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Российский боец Олег Тактаров прокомментировал для «СЭ» победу Армана Царукяна над Чарльзом Оливейрой. Бой состоялся в ночь на 14 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

«Зрители полюбили Царукяна после такой победы? До Махачева ему еще далеко. С таким партером ему до Махачева как до луны. Когда Царукяну черный пояс дадут, тогда и можно будет что-то говорить», — сказал Тактаров «СЭ».

Царукян следующий бой проведет против чемпиона дивизиона Ислама Махачева (25-1). В первом бою Царукян проиграл Махачеву единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 20 апреля 2019-го в Санкт-Петербурге.

Арман Царукян и&nbsp;Чарльз Оливейра. Царукян с трудом, но победил Оливейру. Махачев уже дал понять: этого достаточно для реванша

Арман Царукян
Олег Тактаров
Чарльз Оливейра
UFC
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