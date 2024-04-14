Тактаров — о возвращении Макгрегора: «Зачем ему это. Еще одну ногу сломать?»

Российский боец Олег Тактаров в комментарии для «СЭ» отреагировал на анонс боя между Конором Макгрегором (22-6) и Майклом Чендлером (23-8) в рамках полусреднего веса 29 июня на UFC 303 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

«Мне кажется, что Макгрегор забыл, что такое тренировки. Он уже не тренируется по-человечески. Его топовая форма была 10 лет назад. Нет видимого стимула возвращаться. Деньги есть, слава была. Не знаю, зачем ему это возвращение. Еще одну ногу сломать?» — сказал Тактаров «СЭ».

Ранее Макгрегор критиковал UFC за то, что они не дают ему выступать.