Царукян с трудом, но победил Оливейру. Махачев уже дал понять: этого достаточно для реванша

Жаль, что у Ислама уже есть соперник на следующий поединок.

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе проходит турнир UFC 300, в главном событии которого Алекс Перейра проведет титульный поединок в полутяжелом дивизионе против Джамала Хилла. А в мейн-карде также выступил российский боец Арман Царукян, который встретился с бывшим чемпионом в легком весе Чарльзом Оливейрой.

Бразилец завоевал титул в 2021 году благодаря победе над Майклом Чендлером. Затем Оливейра победил Дастина Порье и Джастина Гэтжи, а в октябре 2022-го уступил Исламу Махачеву. Летом 2023-го Оливейра реабилитировался быстрой победой над Бенеилом Дариушем. Он получил реванш с Махачевым, но из-за рассечения на тренировке за 11 дней до поединка пришлось сняться с боя.

Как и Оливейра, Царукян в предыдущем бою победил Бенеила Дариуша и сделал это даже быстрее — всего за 64 секунды. Арман проиграл в UFC всего два поединка: в дебюте Исламу Махачеву и летом 2022-го Матеушу Гамроту. Если пять лет назад Махачев по делу одолел Армана, то бой с поляком был довольно спорным. Поединок против Оливейры должен был стать показателем, по которому можно было бы сравнить его и Махачева — все-таки будет совсем нелогично судить об исходе реванша по их бою пятилетней давности.

Арман Царукян. Фото Соцсети

Поединок начался с лоу-киков от Оливейры — один из низ сбил Царукяна с ног — бразилец тут же попытался поймать Армана в гильотину. Оливейра до последнего держал шею Царукяна в петле, но россиянин сумел вытащить голову. Чарльз оказался в фулл-маунте и в попытках нанести урон сопернику ударил его головой — рефери сделал предупреждение, но бой не остановил. Царукян же свипанул бразильца и сам оказался в топ-позиции.

Пока Царукян действовал из гарда и пытался улучшить положение, он пропустил запрещенный удар ногой, после которого потребовался врач. Арман смог продолжить поединок, бойцов вернули в исходное положение в партере — в стойку бойцы вернулись только на последние 10 секунд перед сиреной. Балл с бразильца не сняли, поэтому раунд, вероятно, забрал именно он.

Второй отрезок начался с активных действий в стойке от Царукяна. Уже на первой минуте он выбросил акс-кик — эффектно и внезапно, но не слишком эффективно и при этом энергозатратно. Спустя две минуты после старта раунда Царукян начал контролировать Оливейру в партере у сетки, где доносил много ударов локтями и рассек бразильцу лицо. Этот раунд точно остался за Арманом.

В начале финального раунда бойцы действовали на встречных курсах, но при этом старались быть осторожными. К середине Царукян занял центр октагона и начал перебивать Оливейру, попутно стараясь перевести соперника на канвас. Чарльз позволил это сделать, заодно ухватив шею Армана в гильотину — оттуда Царукян вскоре выбрался. За полторы минуты до конца российский боец зашел за спину Оливейре, но ошибся и тут же Оливейра вернулся к изначальному плану, попытавшись задушить Царукяна приемом д'Арс. Царукян вытерпел до сирены, хотя выглядел захват опасно.

Казалось, Царукян заберет поединок единогласным решением, но мнения судей разделились: 29:28, 28:29, 29:28. После боя Арман также удивился расхождению в судейских записках и заявил, что хочет биться за титул и стать самым молодым чемпионом UFC в легком весе. Ранее сообщалось, что уже в июне Ислам встретится с Дастином Порье, но Махачев уже отреагировал на победу Армана сообщением в соцсетях. «Будь готов, скоро увидимся, пацан, — написал он. Вероятно, после поединка с Порье в случае победы над американцем следующим соперником Махачева станет именно Арман.