Бокс/ММА
UFC
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:00

Царукян с трудом, но победил Оливейру. Махачев уже дал понять: этого достаточно для реванша

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арман Царукян.
Фото USA Today Sports
Жаль, что у Ислама уже есть соперник на следующий поединок.

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе проходит турнир UFC 300, в главном событии которого Алекс Перейра проведет титульный поединок в полутяжелом дивизионе против Джамала Хилла. А в мейн-карде также выступил российский боец Арман Царукян, который встретился с бывшим чемпионом в легком весе Чарльзом Оливейрой.

Бразилец завоевал титул в 2021 году благодаря победе над Майклом Чендлером. Затем Оливейра победил Дастина Порье и Джастина Гэтжи, а в октябре 2022-го уступил Исламу Махачеву. Летом 2023-го Оливейра реабилитировался быстрой победой над Бенеилом Дариушем. Он получил реванш с Махачевым, но из-за рассечения на тренировке за 11 дней до поединка пришлось сняться с боя.

Как и Оливейра, Царукян в предыдущем бою победил Бенеила Дариуша и сделал это даже быстрее — всего за 64 секунды. Арман проиграл в UFC всего два поединка: в дебюте Исламу Махачеву и летом 2022-го Матеушу Гамроту. Если пять лет назад Махачев по делу одолел Армана, то бой с поляком был довольно спорным. Поединок против Оливейры должен был стать показателем, по которому можно было бы сравнить его и Махачева — все-таки будет совсем нелогично судить об исходе реванша по их бою пятилетней давности.

Арман Царукян.
Фото Соцсети

Поединок начался с лоу-киков от Оливейры — один из низ сбил Царукяна с ног — бразилец тут же попытался поймать Армана в гильотину. Оливейра до последнего держал шею Царукяна в петле, но россиянин сумел вытащить голову. Чарльз оказался в фулл-маунте и в попытках нанести урон сопернику ударил его головой — рефери сделал предупреждение, но бой не остановил. Царукян же свипанул бразильца и сам оказался в топ-позиции.

Пока Царукян действовал из гарда и пытался улучшить положение, он пропустил запрещенный удар ногой, после которого потребовался врач. Арман смог продолжить поединок, бойцов вернули в исходное положение в партере — в стойку бойцы вернулись только на последние 10 секунд перед сиреной. Балл с бразильца не сняли, поэтому раунд, вероятно, забрал именно он.

Второй отрезок начался с активных действий в стойке от Царукяна. Уже на первой минуте он выбросил акс-кик — эффектно и внезапно, но не слишком эффективно и при этом энергозатратно. Спустя две минуты после старта раунда Царукян начал контролировать Оливейру в партере у сетки, где доносил много ударов локтями и рассек бразильцу лицо. Этот раунд точно остался за Арманом.

В начале финального раунда бойцы действовали на встречных курсах, но при этом старались быть осторожными. К середине Царукян занял центр октагона и начал перебивать Оливейру, попутно стараясь перевести соперника на канвас. Чарльз позволил это сделать, заодно ухватив шею Армана в гильотину — оттуда Царукян вскоре выбрался. За полторы минуты до конца российский боец зашел за спину Оливейре, но ошибся и тут же Оливейра вернулся к изначальному плану, попытавшись задушить Царукяна приемом д'Арс. Царукян вытерпел до сирены, хотя выглядел захват опасно.

Казалось, Царукян заберет поединок единогласным решением, но мнения судей разделились: 29:28, 28:29, 29:28. После боя Арман также удивился расхождению в судейских записках и заявил, что хочет биться за титул и стать самым молодым чемпионом UFC в легком весе. Ранее сообщалось, что уже в июне Ислам встретится с Дастином Порье, но Махачев уже отреагировал на победу Армана сообщением в соцсетях. «Будь готов, скоро увидимся, пацан, — написал он. Вероятно, после поединка с Порье в случае победы над американцем следующим соперником Махачева станет именно Арман.

Арман Царукян
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Тарасова назвала Дюамель законченной дурой после слов о Валиевой
«Вашингтон» проиграл «Баффало» в матче НХЛ
Маск предрек переход человечества к устойчивой энергетике в течение десятилетий
«Спартак» заподозрили в сдаче игры, Абаскаль взял все на себя, сколько стоит его уволить. Что произошло после поражения красно-белых от «Сочи»
В Приморье пройденная огнем площадь природных пожаров превысила 1,3 тыс. га
Сальдо сообщил о подготовке ВСУ Херсона к уличным боям
Популярное видео
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: UFC 300: дата и место проведения — кард боев и кто выступит из звезд
Холлоуэй нокаутировал Гейджи на UFC 300
Арман Царукян победил Чарльза Оливейру на UFC 300
Алджамейн Стерлинг победил Келвина Каттара на UFC 300
«Джастин бьет сильно — и сразу извиняется!» Таджикский боец UFC — о 100 раундах спаррингов с Гэтжи
Чарльз Оливейра — Арман Царукян: когда начнется трансляция боя на UFC 300
Тюлюлин: «Думаю, Царукян нокаутирует Оливейру в первом раунде»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Джастин бьет сильно — и сразу извиняется!» Таджикский боец UFC — о 100 раундах спаррингов с Гэтжи

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости