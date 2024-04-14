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Сегодня, 11:15

UFC: какой турнир будет после UFC 300 — дата и главные бои

Cледующий турнир UFC 301 пройдет 5 мая в Рио-де-Жанейро
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Алешандре Пантожа (справа).
Фото USA Today Sports

Cледующий турнир по смешанным единоборствам UFC 301 запланирован к проведению в ночь на 5 мая 2024 года в спортивном комплексе «Jeunesse Arena» в городе Рио-де-Жанейро, Бразилия. Главным событием вечера ММА станет бой за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе, в котором должны встретиться действующий чемпион этой весовой категории бразилец Алешандре Пантожа и претендент австралиец Стив Эрцег.

Кард UFC 301

  • Алехандре Пантожа vs Стив Эрцег
  • Джонатан Мартинез vs Жозе Алдо
  • Мишель Перейра vs Махмуд Мурадов
  • Энтони Смит vs Витор Перино
  • Пол Крейг vs Кайо Борральо
  • Жоандерсон Брито vs Джек Шор
  • Каролина Ковалькевич vs Ясмин Лусиндо
  • Элвес Бреннер vs Мыктыбек Оролбай
  • Джин Силва vs Уилльям Гомис
  • Йоахим Сильва vs Драккар Клозе
  • дион Барбоса vs Эрнеста Карекаите
  • Алессандро Коста vs Кевин Борджас

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 301 Прямой эфир вечера ММА пройдет на телеканале «Матч! Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Турнир стартует в 03.00 с прелимов, трансляция боев основного карда пройдет на федеральном канале «Матч ТВ» начнется в 05.00 мск.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Александр Пантожа
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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