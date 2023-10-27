Джон Джонс извинился перед Миочичем в первом заявлении после отмены боя

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс прокомментировал отмену боя со Стипе Миочичем.

«Очевидно, что это очень печальная ситуация, я очень расстроен. Но я прошел через многое в жизни, и травмы являются частью жизни спортсмена. Я хочу поблагодарить UFC за то, что они направили меня к одному из лучших врачей в стране.

Я хотел сказать спасибо Стипе Миочичу за всю проделанную им работу. Также прошу прощения у Стипе и его команды», – сказал Джонс в видео, которое опубликовал в соцсетях.

Поединок Джонса и Миочича должен был пройти на UFC 295 11 ноября. 25 октября стало известно, что бой отменен из-за травмы Джонса.

Вместо него в бою за временный титул чемпиона встретятся россиянин Сергей Павлович и англичанин Том Аспиналл.