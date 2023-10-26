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26 октября, 14:26

Дэн Хендерсон назвал принципиального соперника: «Мне хотелось отдубасить его»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Pride в средней и полутяжелой весовых категориях и экс-чемпион Strikeforce в полутяжелой весовой категории Дэн Хендерсон (32-15) признался, что он получил удовольствие, когда нокаутировал Гектора Ломбарда (34-10).

«Когда он только приехал сюда из Австралии, он приходил в мой зал примерно три месяца, — заявил Хендерсон на подкасте Joe Rogan Experience. — Он был большим хулиганом, который просто пытался нокаутировать людей на разминке. Когда ты должен был идти налегке, он просто пытался причинить людям боль. Это происходило каждый раз, когда я уезжал из города. Я возвращался и слышал об этом.

Когда мы сошлись в клетке, он спросил меня: «Кто сказал, что я быдло?» Я ответил: «Все. Все говорят, что ты хулиган». Он просто не мог с этим смириться, а я ему: «Ах ты, ублюдок. Сейчас не время и не место для этого. Я тебя сейчас ***». Последняя пара ударов локтями была немного более личной. Это, наверное, единственный бой, в котором я испытывал такие чувства, когда мне действительно хотелось отдубасить парня».

Хендерсон нокаутировал Ломбарда во втором раунде на UFC 199. Бой состоялся 4 июня 2016 года в Инглвуде, США.

Дэн Хендерсон
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