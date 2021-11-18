«Думаю: «Что они мне сделают?» Как боец UFC продал туристам фейковые наркотики, чтобы найти деньги на тренировки

Успел убежать, пока они развязывали пакетик.

Сантьяго Понзиниббио — лучший аргентинский боец в мировых смешанных единоборствах. Осенью 2018-го он шел на семи победах подряд в полусреднем весе UFC и был близок к тому, чтобы стать кем-то очень большим и важным.

В последних трех боях победной серии аргентинец дважды дрался в главных событиях вечера, победив нокаутами очень крепких Нила Магни и Гуннара Нельсона, а также перебив единогласным решением Майка Перри (на тот момент крайне способного бойца на рекорде 11-1, подававшего большие надежды). Сантьяго становился все смелее и смелее в своих обращениях к матчмейкерам после новых побед, а его слава в родной стране выросла до небывалых масштабов — после победы над Магни его встречали 20 тысяч человек в родной Ла-Плате, а через несколько дней прилетело приглашение на официальный прием от президента страны Маурицио Макри.

Уже вовсю шли разговоры о том, чтобы дать Понзиниббио по-настоящему громкий бой, но тут вдруг его карьера неожиданно налетела на жесточайший ухаб. Боец заболел тяжелой формой стафилококка, давшего нешуточные осложнения — пять месяцев госпитализации с постоянным напичкиванием антибиотиками, разрезанием тела и суровыми прогнозами врачей об окончании карьеры.

26 месяцев лечения и восстановления, и вот в январе 2021-го Понзиниббио наконец вернулся в клетку. Возвращение получилось кошмарным — аргентинец ушел в нокаут в первом раунде от могучего левого хука Ли Жиньлианга. Несмотря на обрыв победной серии и все свои тяготы, Понзиниббио не рассыпался и уже спустя шесть месяцев после поражения смог победить — в одном из лучших поединков этого года перебил в пулеметной рубке талантливого и непобежденного Мигеля Баэзу, заслужив послематчевый бонус.

Возрождение Сантьяго из пучины бед и неудач — это привычный маневр в его волевой биографии. Если сейчас он побеждает болезни, прогнозы врачей и поражения нокаутами, то раньше передавливал безденежье, неопределенность и отсутствие условий для роста.

«Никто не знает, через что я прошел, чтобы драться в UFC, — рассказывал аргентинец MMAjunkie. — Когда я увлекся ММА — в Аргентине для этого не было никаких условий. Не было ни одного зала с октагоном, не было экипировки, не было тренеров и партнеров. Выхода была два — ехать в Бразилию или США. Родители были категорически против.

В Аргентине бесплатное образование, я учился в университете. Отец сказал: «Ты студент, ты должен получать знания, а не лупить груши в зале. Бросишь университет — станешь нищим». Тогда я, поссорившись с семьей, поехал в Бразилию. У меня не было никаких документов, кроме аргентинского паспорта, и 200 долларов. Первым делом я пошел на пляж, чтобы разыскать джитсеров. Я увидел трех парней на пляже, которые занимались БЖЖ. Я спросил их: «Где мне найти зал для тренировок?» Они даже не ответили мне. Другой парень сказал, чтобы я убирался в «свою паршивую Аргентину».

Месяц я жил на пляже. Продавал пиво и мохито. Я не мог даже позвонить домой, потому что телефона не было, а я экономил каждую копейку. Тогда я пошел работать охранником в ресторан. Там я познакомился с Бруно, моим будущим другом, который впустил меня в мир ММА. Аргентине нужны залы, нужны тренеры. Тогда мы будем доминировать в мировом ММА, потому что аргентинцы — нация воинов. Мы созданы для спорта».

Но, пожалуй, ярче всего показывает изобретательность Понзиниббио в выживании и движении к результату история с пьяными английскими туристами. Ее он как-то рассказал на подкасте Punchin' In.

«Когда я жил во Флорианополисе, у меня всегда были проблемы с деньгами. То я подрабатывал массажистом на пляже, то разносил пиво, то делал что-то еще. Однажды человек в доме, где я снимал квартиру, сказал мне: «За 50 долларов в месяц я возьму тебя в зал, буду тренировать».

Я сразу же поехал искать деньги в Лагоа-да-Консейсау, это район во Флорианополисе, где всегда куча туристов. Ходил до ночи по ресторанам и барам в поиске работы, но везде мне отказывали. В итоге на часах три часа ночи, я уже отчаялся найти деньги. Сижу в баре, тут вижу — рядом сидят два туриста. Пьяные, просто суперпьяные. Англичане. Думаю: «50 долларов... Что они мне сделают?»

Подхожу и говорю шепотом: «Кокаин нужен?» Они сразу: «Да! О да! Да! Да!» Говорю: «Давайте 50 баксов, и я принесу вам». — «Сначала принеси». Я отошел в угол бара, вытащил несколько мелких монеток и положил в темный мешочек. Завязал его так плотно, что очень тяжело будет открыть. Подумал, пока пьяные будут соображать, я уже свалю. Подхожу к ним: «С вас 60 баксов». — «Нет, только 50». — «О'кей». Они дали мне 50 баксов и стали пытаться развязать. Пока они возились, я ускользнул. Так я нашел деньги на месяц тренировок».

11 декабря Понзиниббио подерется с Джеффом Нилом на UFC 269 в Лас-Вегасе.