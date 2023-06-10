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Перевернул Снайдера, выиграл два ЧМ по ММА. Дагестанский феномен в тяжелом весе

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Расул Магомедов.
Фото из соцсетей бойца
Теперь 28-летний Расул Магомедов будет выступать в профессиональных ММА. Прошедшей весной мы записали с ним большое интервью.

Уроженец Махачкалы Расул Магомедов выступал в вольной борьбе в категории до 97 килограммов и взял там Кубок мира. Затем попробовал себя в боевом самбо, где сходу стал и чемпионом России, и чемпионом мира. Сейчас он — боец ММА, представляет клуб КНК и, представляя сборную Бахрейна, стал чемпионом Европы по ММА, чемпионом Азии и дважды чемпионом мира — причем в тяжелом весе. По любителям провел 13 боев — и во всех победил. Теперь же Расул переходит в профи — 23 июня на турнире Brave CF он проведет бой с египтянином Мухаммедом Хишамом.

Такие успехи не должны оставаться незамеченными, и мы записали с Расулом объемное интервью, где он расскзал о тренировках с Абдулрашидом Садулаевым, схватках со Снайдером и карьере в ММА. Беседовали мы в апреле — еще до того, как стала известна дата дебюта Магомедова в профессионалах.

Садулаев и Снайдер

- Вы выступали в весовой категории, в которую потом поднялся Абдулрашид Садулаев. Знакомы с ним?

- Да-да. Мы с ним, можно сказать, из одного зала. С детства в одном зале росли.

- Сколько лет тренировались с ним в одном зале?

- Очень много. Около 10 лет, наверное. Можно сказать, вместе шли по карьерной лестнице.

- Сколько схваток в зале провели?

- Было много схваток. Тяжело сосчитать.

- Но на соревнованиях лишь раз с ним боролись — на чемпионате России 2020 года. Верно?

- Да, у нас только одна схватка была — на чемпионате России (Садулаев выиграл со счетом 10-0. — Прим. «СЭ»). До этого мы никогда не встречались.

- В чем борцовский феномен Абдулрашида? Что есть в нем такого, чего нет у других?

- У него для борьбы есть все. Он и скоростной, и подвижный, и физически очень крепкий. В нем много хороших качеств. Выделил бы его скорость — он очень быстрый. Можно сказать, в тяжелом весе берет свое именно скоростью.

- У вас со Снайдером было три схватки. Первые две выиграл Кайл, но последняя осталась за вами. В вашей первой схватке вы сделали накат, а в третьей — бросок на четыре балла. Как вы его тогда подловили?

- Как-то так получилось. Он попал в удобное для меня положение, и я воспользовался этим. А лучше всего я себя чувствовал в первой схватке (Магомедов за минуту до конца вел 4-1, но в итоге проиграл. — Прим. «СЭ»). Я уверено вел ее, выигрывал. Но буквально на последней минуте от того, что сильно хотел выиграть, я начал на каждое его действие реагировать как-то сильно, сам даже не понял — почему, как, что. Наверное, мне тогда не хватило опыта и психологического момента. В дальнейшем я уже как-то легче выходил [на схватки со Снайдером]. Например, на третью схватку вообще спокойно вышел, делал свою работу.

До этого думал: он — олимпийский чемпион и все такое.

- Снайдер, когда проигрывает, он резко взвинчивает темп: давит-давит-давит. У него достаточно агрессивная манера. А что бы вы про его стиль сказали?

- Да, он именно физически крепкий, мощный, коренастый. Он задает темп именно за счет силы, функциональной выносливости, давит постоянно, и в последние минуты две человек начинает не реагировать на эти его движения и отдает балл за баллом, начинает проигрывать.

- Как мне показалось, в схватках с вами он все время просто в ногу проходил.

- Он всегда так действует. Это его стиль такой. По ходу трех схваток я уже как-то адаптировался под этот стиль, знал, как он борется, и уже как-то более спокойно боролся с ним.

- Если сравнивать с Садулаевым, то насколько они разные борцы?

- Разные. Садулаев классом выше как борец. Он более разнообразный, универсальный. Снайдер более прямолинейный, берет за счет физической мощи.

- А физически кто сильнее?

- Именно физически покрепче, наверное, Снайдер. Но у Садулаева своя сила: он очень крепкий такой, умеет правильно направить свою силу. В плане того, чтобы поднять тяжелую штангу, то, я думаю, Снайдер будет посильнее. А у Садулаева именно борцовская сила.

Боец Расул Магомедов.
Фото из соцсетей бойца

Нокаут в финале

- Будете еще бороться, или уже завязали?

- С борьбой, наверное, уже все. Уже как-то переквалифицировался, что ли, в ММА. Уже как-то больше огня и интереса поймал тут. Борьбой наелся. Я для себя что-то новое найти, что-то новое попробовать, поэтому больше интереса для меня уже здесь. Поэтому, думаю, уже только здесь буду продолжать.

- В каком году вы это осознали? В 2020-м где-то?

- Когда был месяц карантина, у нас и тренировок, и соревнований по борьбе не было. В это время у меня брат занимался боксом, и я с ним вместе начал ходить. Думал, что лучше просто для себя буду заниматься, чем ничего не делать, буду хадить несколько раз в неделю. И вот меня затянуло туда. Мне понравилось. Потом начал с нашими борцами ездить на спарринги. Вот так мне понравилось, и уже потихоньку начал пробовать себя. Начал с боевого самбо, была зона России, где получилось победить, потом поехал на Россию и уже дальше все пошло.

- Вы же чемпионат России по боевому самбо выиграли с первой попытки?

- Да. С первого раза сразу удачно так получилось выступить. Так же и на мире.

- Вы же понимаете, что это круто? Например, когда Хабиб участвовал в чемпионате России именно по версии Федерации самбо России, он там не выиграл. Ислам Махачев с первой попытки не выиграл. А у вас сразу победы и на чемпионате России, и на чемпионате мира.

- Повезло, может быть (улыбается).

- Как схватки на чемпионате России развивались? Я нашел очень мало фрагментов.

- Было четыре поединка. Все выигрывал досрочно. В полуфинале был чеченец, вот с ним была у нас более-менее такая схватка. Если до финала все поединки я забрал за счет борьбы, то в финале получилось именно на руках где-то попасть, и из-за сечки соперник снялся.

- И затем вы поехали на чемпионат мира.

- Да. И там уже был первый нокдаун. Там получилось так, что первые две встречи я выиграл за счет борьбы, в третьей схватке был нокдаун, а в финале соперник из Казахстана снялся, так как у него что-то случилось с глазом.

- Что сейчас по призам для победителей чемпионате мира по боевому самбо?

- Приличные призы вроде были. По 4000 тысячи долларов давали. Как мне кажется, они всегда так дают. На последнем чемпионате мира тоже давали так.

- Что касается ММА: вы сразу стали с Эльдаром Эльдаровым двигаться, или как все происходило?

- Можно сказать, сразу. Я связался с другом нашим общим — Шамилем зовут, он врач. Он имел связь [с Эльдаровым], и я поговорил с ним, чтобы он нас свел. Потом Эльдар связался со мной. Я потихоньку начал выступать за Бахрейн. Среди моих первых соревнований [по ММА] был чемпионат Европы в Казани. Там тоже получилось выиграть. Тоже за счет борьбы. Тогда я еще не набрал ударку и поэтому боролся.

- Получается, что вы и чемпион Европы, и чемпион Азии, и обладатель Кубка мира, и двукратный чемпион мира. Или я сейчас преувеличил что-то?

- Да, вы точно сказали. После чемпионата Европы был Кубок мира, после — чемпионат мира, потом, уже в следующем году, чемпионат Азии, и вот недавно еще один чемпионат мира закончился.

- Последний финал стал яркой точкой в вашей любительской карьере. Потому что это была победа в стойке, разбили там соперника. При этом, мне кажется, он весил на 10-15 кг больше.

- Да. Я в тяжах выступал. Там категория до 93 кг и выше, а у меня свой вес — 98-99 кг. Там же бывает так, что тебе надо взвеситься и уже через два часа выступать. Много гонять как-то не хотелось, и я решил выступать в тяжах. Соперник был большой, покрупнее меня, но у меня уже второй мир был, уже набрался опыта, в стойке пытался пробовать.

Фото из соцсетей бойца

Сабмишены, стойка, борьба в ММА

- Не у всех борцов в стойке сразу получается. Для вас в ММА что сложнее всего?

- Есть свои тонкости определенные. В грэпплинге ты должен не только повалить, но и удержать. И там именно это важно, потому как многие борцы могут повалить, но уже на третий-четвертый раз устают — силы уходят. Контроль и умение удерживать, вот эти все тонкости потихоньку изучаем. Вот это в основном. Ну и ударку по ходу. Мы занимаемся, ходим в школу бокса, подтягиваем именно боксерскую школу. Думаю, надо быть универсальным борцом, иметь средний уровень и в боксе, и в грэпплинге. Но основное, конечно, это борьба.

- У вас же одна победа сабмишеном — кимурой, так?

- Да, кимурой. Эльдар Эльдаров впервые показал мне, как ее делать, все тонкости. У него это коронный прием. Мы с ним боролись, и он делал мне этот прием часто. Во время боя он мне кричал: «Делай то, что я тебе делал». Вот так и получилось.

- Насколько борьба в ММА отличается от вольной? Бытует мнение, что если ты крутой вольник, то и в ММА будешь бороться очень круто.

- Есть отличия. Первое время было тяжело перестроиться — не понимал, почему. В некоторых моментах, можно сказать, [в ММА] у тебя тело по-другому работает, и твои непривыкшие мышцы устают. Думаешь: почему так? Я же борец вроде. Может быть тяжело в первое время, но если ты правильно идешь, тренируешься, нарабатываешь качества, то они у тебя потихоньку закрепляются — и у тебя уже все получается.

- С Эседуллой Эмирагаевым вы работаете? Часто участвует в тренировочном процессе?

- Иногда в зале видимся. Тоже делится своим опытом. А так, больше всего работаю с Икрамом (Алискеровым, бойцом UFC. — Прим. «СЭ»). Он делится своим опытом, а я — своим. Хорошо, что есть человек, который дошел до такого уровня.

UFC, Bellator, PFL, Brave

- Следующий ваш шаг — профи.

- Да. Планы? Есть возможность поехать в Англию. С паспортом Бахрейна туда не нужна виза. Тяж UFC Том Аспиналл пригласил помочь в подготовке. Хочу поехать. И для меня это опыт поработать с хорошим бойцом, и ему помогу, чем смогу.

Собираюсь начать проводить бои в организации Brave. Есть договоренности, и в этом году уже планируется сделать мне несколько боев. Если все будет получаться так, как мы хотим, то уже потом поеду в американские лиги. Посмотрим, какие предложения поступят. Будем отталкиваться от этого.

- Вот Магомедхабиб Кадимагомедов подписался в Bellator. Учитывая, что вы уже побеждали Снайдера, думаю, тоже будете интересы этому промоушену.

- Мне тоже интересны Bellator и PFL. Я бы не сказал, что прям сильно стремлюсь в UFC. Мне интересны Bellator и PFL, где не нужно много разговаривать красноречиво, а надо показывать на деле уже.

- Разговаривать не хочется?

- Не то чтобы не хочется, но я не люблю лишний шум, показуху, люблю выходить молча и показывать то, что умею.

- В каком весе планируете выступать? Если боевой вес на чемпионате мире был 98 кг, то, получается, в полутяжелом?

- Да, я планирую в этом весе выступать. Это подходящий вес.

Бахрейн

- Тяжело было получить гражданство Бахрейна? Или там для бойцов все двери открыты?

- Эльдар Эльдаров помог нам, сделал, поэтому ничего тяжелого для нас не было. Он помог и предоставил все условия для выступления, а нам оставалось только тренироваться и выступать.

- Это буквально несколько месяцев вся процедура заняла? Или сколько?

- Месяц от силы. Если выступать по олимпийскому виду спорта, то нужно еще и открепление. Так как я являюсь борцом, выступал на квалификационных турнирах, то мне нужно открепление от России, и этот процесс долгий. А именно в этих видах спорта можно спокойно выступать.

- Паспорт гражданина Бахрейна же выдали?

- Да.

- И сколько времени там надо проводить?

- Там мы не проводим время. Если только приезжаем на сборы. А так, всю основную подготовку проводим в Дагестане.

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