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Сегодня, 23:00

В Петербурге пройдет Кубок стран ШОС по кикбоксингу. Там выступят Туйнов и другие топовые кикбоксеры

Отдел единоборств «СЭ»
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Владислав Туйнов в поединке с Ферди Алтуном
Фото Pravda Boxing
Соперником звезды Top Dog станет боец из Китая.

15 июня в рамках программы Петербургского Международного Экономического Форума на спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге пройдет большой турнир по кикбоксингу. Участвовать в нем будут спортсмены, представляющие страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Помимо России, в страны ШОС входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Турнир по кикбоксингу среди этих спортсменов из этих государств пройдет в рамках ПМЭФ впервые. В главном поединке вечера российский кикбоксер Владислав Туйнов встретится с представителем Китая Хаофенг Таном. 25-летний Туйнов, получивший широкую известность благодаря боям в Top Dog, выступал в сильнейшем кикбоксерском промоушене Glory, а последний бой по правилам кика провел в феврале 2023 года, когда в первом раунде нокаутировал турка Ферди Алтуна.

«Мне предстоит выйти в ринг на экономическом форуме в городе Санкт-Петербург и показать всю зрелищность кикбоксинга, — приводит слова Туйнова телеканал «Удар». Против меня будет драться спортсмен из Китая Тан Хаофенг. Ребята из этой страны славятся тем, что они очень бескомпромиссные, хотят показать яркий поединок и будут проявлять себя на 100 процентов. Я знаю, что за плечами Тана 44 поединка, он опытный и мастеровитый парень. Я намерен показать всю красоту кикбоксинга и закончить поединок досрочно!».

Владислав Туйнов (справа) в поединке с Ферди Алтуном
Фото Pravda Boxing

Также на турнире выступит другой известный кикбоксер, Александр Стецуренко, который бился в Glory и был чемпионом Европы по кикбоксингу, а в 2022-м с победы нокаутом дебютировал в ММА. Рекорд Александра в кикбоксинге — 82 победы и 15 поражений. Его соперником станет титулованный белорус Максим Сподаренко. Максим был чемпионом Европы и мира по версии WAKO, а последний бой провел на турнире ФКР ПРО — там же в последний раз бился и Стецуренко.

«Сподаренко — хороший оппонент, непростой, — сказал Стецуренко Metaratings. — Раньше мы боксировали на совместных турнирах, но с ним не встречались. Я уже возрастной спортсмен, поэтому не хотел бы проигрывать под закат карьеры. К предстоящему поединку отношусь и готовлюсь серьезно. Знаю, что турнир достаточно весомый, там будут выступать многие спортсмены высокого класса и будет прямая трансляция. Поэтому надо быть готовым на сто процентов, чтобы не разочаровать своих болельщиков. Не хочу слышать, чтобы о мне говорили, что я слишком долго задержался и поздно ушел. Хочу выиграть свои последние бои в карьере».

Александр Стецуренко (справа).
Фото Соцсети

На турнире также будут разыграны кубки в двух весовых категориях, а ринг-анонсером выступит Александр Загорский. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени, бои главного карда стартуют в 22:00 мск.

«Уверен, что это яркое событие станет стимулом к объединению людей вокруг ценностей честной спортивной конкуренции и взаимопонимания, а также окажет положительное влияние на развитие сотрудничества между государствами — членами ШОС», — считает председатель Высшего Наблюдательного Совета Федерации Кикбоксинга России Бату Хасиков.

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