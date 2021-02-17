«Он косо посмотрел на меня, и я втащил ему в голову». Пьяная драка после UFC 13: как это было

Легендарный Танк Эбботт выпил — и понеслась.

30 мая 1997 года в Огасте (штат Джорджия, США) прошло шоу UFC 13. В финале турнира легковесов Гай Метцгер победил Тито Ортиса, а Рэнди Кутюр был лучшим в турнире тяжей (причем именно в этот день Рэнди дебютировал в ММА). Тогда же третий бой в UFC выиграл 20-летний Витор Белфорт — он нокаутировал человека, который в 1997-м уже считался легендой боев без правил, — Дэвида Танка Эбботта. Эбботт был не прочь крепко выпить, и такие вещи, как драка в баре, были для него обычным делом. После UFC 13 бойцы отправились на коктейльную вечеринку. Естественно, там Эбботт проявил себя.

«Это случилось так давно... Как же время быстро летит! Там находился очень высокомерный тип — тренер по боксу, который раздражал всех вокруг, — вспоминал Эбботт в интервью YouТube-каналу Hannibal TV в декабре 2018 года. — Помню, кто-то мне сказал, что он м***к, и я такой: «Кто именно?» — а мне показывают: «Вон тот вонючий тип». И я подошел к нему вплотную, а он в свою очередь быстро узнал меня и сказал что-то умное. Он косо посмотрел на меня, и я недолго думая втащил ему в голову. Завязалась драка. И вообще, я не понимаю — зачем устраивать коктейльную вечеринку с кучей бойцов? Это явно плохая затея. Проще говоря, все вокруг сходили с ума, как обезьяны. И Марк, которого я сильно уважаю, тоже находился там. Он не пил, а я уничтожал один коктейль за другим».

Марк — это бывший чемпион UFC в тяжелом весе, звезда Pride, серебряный призер ЧМ-1991 по вольной борьбе Марк Коулмэн.

«Хотите узнать про ту коктейльную вечеринку? Ну ладно, — сказал Коулмэн в интервью Hannibal TV. — Хочется начать с того, что у каждого из нас есть своя версия произошедшего: у меня, у Танка и даже у Большого Джона Маккарти. Случилось все это в те годы, когда я становился победителем турниров UFC 11, UFC 12. В ту ночь один из моих ребят проиграл, и я пребывал в плохом настроении, так как я полагал, что мы, борцы, — самые сильные бойцы в мире. Я, [Кевин] Рэнделман и остальные ребята разносили в пух и прах абсолютно всех, а в тот вечер мой приятель проиграл армбаром, и я такой про себя: «Вау. Открой глаза пошире, Коулмэн». И разумеется, на той вечеринке из-за проигрыша моего приятеля я был совсем не в духе.

Конечно, я старался думать о чем-то другом, но негативные мысли не покидали мою голову. И я помню, что в тот момент ко мне подошел Танк с окровавленным носом, а за ним стояла толпа бразильцев, среди которых был величайший спортсмен Карлос Грейси — младший или старший, не суть. К слову, он скончался совсем недавно, и эта новость, конечно же, очень сильно расстроила меня, так как я очень сильно уважал этого парня, а он, в свою очередь, меня. Также там находился Белфорт.

Получилось так, что с одной стороны Танк со своей шайкой, а с другой стороны бразильцы, и я как нейтральный человек стою между ними. Я не относился к кому-либо из них предвзято. Танк подходит ко мне и такой: «Коулмэн, ты же американец, ну же». Я задумался... Не помню, что конкретно сделал. Далее вмешались Боб Мейровиц (был владельцем UFC, пока не продал его Zuffa в 2001 году. — Прим. «СЭ») и Джон Маккарти, которым удалось разогнать толпу Танка. В зале [из американцев] остался я один, а передо мной бразильцы. Я такой им: «Хеллоу-у-у» (специально говорит с бразильским акцентом). Дело до серьезного не дошло. Из того, что я знаю и слышал, Эбботту всадили в нос в тот день, и ему знатно досталось. Это моя версия. Версию Танка вы уже слышали. Можете поинтересоваться у Маккарти о его версии".

Джон Маккарти — не только отличный рефери, но еще и замечательный рассказчик. В интервью бывшему канадскому бойцу, а теперь актеру Полу Лазенби он в красках рассказал о вечеринке после UFC 13. И его история в некоторых моментах противоречит тому, что поведал Эбботт Hannibal TV.

«В UFC я не только судил, но и выполнял кучу закулисной работы, — отметил Маккарти. — Я много чего делал, и больше всего мне не нравилось сдерживать людей от убийства друг друга на афтерпати. Поверьте, я не просил о такой работе, но почему-то всегда получалось так, что, когда что-то выходило из-под контроля, я оказывался в эпицентре событий. И один из самых запоминающихся инцидентов произошел после турнира UFC 13. Тогда чемпионом был Марк Коулмэн.

Я тусовался, пытался расслабиться и тут заметил, что Валлид Исмаил (бразильский боец ММА, мастер БЖЖ. — Прим. «СЭ») ругается с Танком Эбботтом. Они кричали друг другу прямо в лицо, ситуация накалялась. Естественно, все это происходило всего-то в нескольких шагах от меня. Я тогда подумал: «Вот, опять!»

Внезапно Валлид втащил Танку в лицо и посадил его на задницу! Конечно, парни Танка вскочили, бразильцы тоже вскочили. Все шло к тому, что будет масштабная драка между двумя бандами.

И тут взбесился пьяный Марк Коулмэн — он был как неконтролируемая горилла. Я схватил Марка сзади и попытался оттащить. Он же орал: «Отпусти меня! Отпусти меня!» Я несколько раз тренировался с Коулмэном и могу сказать, что он самый сильный ублюдок, которого я когда-либо встречал. Просто ужас какой сильный. При этом за некоторое время до этого инцидента я внес изменения в правила UFC, которые вряд ли ему понравились.

Боб Мейровиц попросил меня сделать этот спорт менее жестоким и более подходящим для телевидения. Поэтому я убрал вещи, которых вы не найдете в других единоборствах, — например, тычки пальцами, атаки в пах и удары головой. Я знал, что, поступая так, разрушаю Марка Коулмэна. Ведь бить своей большущей головой было одним из его любимых приемов. А тут я забрал у него это оружие. Поэтому в момент, когда я пытался сдержать этого монстра, я не мог не думать: «Этот парень, должно быть, ненавидит меня!»

В конце концов я толкнул Коулмэна животом в стену и крикнул ему на ухо: «Марк, это Джон, ты должен остановиться! Ты не можешь этого сделать, ты чемпион, у тебя будут проблемы!» Но он продолжал сопротивляться и кричать: «Отпусти меня, я убью их! Я убью их!»

К счастью, мне все же удалось успокоить Коулмэна, а драка прекратилась до того, как кого-то отправили в больницу. Но, чувак, я тебе скажу так: плохо находиться в баре, где кругом крутые парни, но находиться в комнате, где творится какое-то безумие и где полно самых крутых бойцов в мире, — это что-то из кошмарного сна!"

Ислам Бабаджанов