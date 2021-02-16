«Называю это «поймать и отпустить». Как Исраэль Адесанья мстит девушкам, которые его игнорировали

Будни холостяка.

Исраэль Адесанья — единственный бездетный холостяк среди действующих чемпионов UFC. Хотя нигерийцу уже 31 год и он выходец из ортодоксальной африканской семьи с мощными традициями необходимости продолжения рода, ни с одной женщиной его пока крепко-накрепко не связало.

Адесанья с неизвестной девушкой после победы над Дереком Брансоном в ноябре 2018-го. Фото jeffsainlar.com

Возможно, это как-то объясняется замедленным взрослением, о чем сам Исраэль как-то рассказывал на подкасте Эндрю Шульца:

«Впервые я ощутил себя мужчиной в день своего 28-летия. Все годы до этого я постоянно чувствовал себя либо подростком, либо ребенком. Но в день, когда мне исполнилось 28, случилось что-то особенное, я не могу это объяснить... Меня как будто что-то стало наполнять, я почувствовал, что обретаю свою судьбу, почувствовал, что весь мой труд вот-вот пробьет какую-то большую стену. Я сейчас вспоминаю тот день, и у меня идут мурашки. Вот тогда я навсегда избавился от чувства подростковости».

С девушками же у нигерийца все складывается довольно весело, и он умеет рассказывать об этом очень наваристо и увлекательно. Вот, например, славная история, как Иззи и его друг, партнер по залу City Kickboxing, искали женщин на вечер в самом сердце Китая.

«Китай — безумное место, — рассказывал боец на подкасте Flagrant. — Когда мы там еще выступали с моим корешем Бладом Даймондом, с нами приключилась одна история. Мы хорошо проводили ночь, выпивали, и, понятное дело, после этого сильно захотелось. Мы узнали, что есть один отель, где, как бы сказать, помимо основного перечня услуг проводятся еще кое-какие «внеклассные занятия». Мы взяли такси и поехали туда.

Заходим в лобби. Там куча народа, у стойки целая шеренга девушек. Они увидели нас и прям чуть [блин] не упали от удивления. Представь, самое сердце Китая, а тут два огромных черных парня. Мы пошли к девушкам, но тут таксист-китаец завопил: «No girl! No girl! No girl!», начал хватать нас. Мы [блин] разозлились: «Ты че делаешь? Дай нам пройти». А он показывает жестом — кулак бьет в ладонь, кулак бьет в ладонь. Мы поняли, что он намекает, что нам здесь дадут [тумаков].

Там, оказывается, такое место. Заманивают под этим предлогом с девушками и [избивают]... Вроде того. Но таксист нас предупредил, мы сели в машину [блин] и уехали оттуда поскорее".

Никто из мужчин на личном фронте не застрахован от неудач, но есть у Адесаньи, конечно, и свои победы, и некоторые из них — довольно своеобразные. Тем дамам, которые когда-то его игнорировали в безденежные и бесславные времена, он любит изящно мстить, сохраняя при этом честь — их и свою. Об этом он рассказал как-то мимолетом на подкасте Run It Straight:

Ведущий: «Были ли девушки, которые тебя когда-то игнорировали, но, когда ты стал известным, вышли на тебя сами?»

Израэль Адесанья: «Да, две. Но я не стал спать с ними. Называю такие ситуации «поймать и отпустить». Я встретился с одной из них, мы посидели в баре, я заказал ей несколько коктейлей. Когда она подумала, что все, дело в шляпе, я мило попрощался, оплатил счет и уехал. Я никогда не позволю такой поставить галочку и сказать себе: «Да, он стал моим, когда я захотела». Поймать и отпустить, бро. Вот как я это делаю».