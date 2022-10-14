Автор фразы «Мы развиваемся» вырубил соперника наглухо за 16 секунд! Хитрость не понадобилась

Теперь Михаил Газаев хочет отомстить сопернику, от которого получил запрещенный удар.

Вечером 14 октября в Сочи на Red Arena проходит турнир AMC Fight Nights 115, в главном карде которого встретились Михаил Газаев и Юрий Киселев. Газаев не выходил в клетку уже шесть лет. Его последний поединок состоялся в 2016 году, а профессиональная карьера скромна — всего три поединка, каждый из которых оказался победным. Киселев — джорнимен из Донецка с семью победами и шестью поражениями. 46-летний боец провел второй поединок в AMC — в первом его за три минуты финишировал Магомед Маликов.

Несмотря на яркое прозвище Плейбой, всем было интересно увидеть именно возвращение Газаева, который еще в 2013-м стал знаменит в интернете благодаря бою против Константина Глухова. Большую часть того поединке Михаил намеренно провел на одном колене — в третьем раунде соперник не выдержал и провел соккер-кик в голову. Газаеву присудили победу, а в послематчевом интервью он выдал спич, который видели, возможно, все любители ММА в России. «Мы развиваемся! Я думаю, мы взяли его хитростью. Попал он — выиграл я. Какие могут быть претензии?» — сказал тогда Михаил.

Во время церемонии взвешивания перед турниром в Сочи Газаев тоже отжег. Когда ведущий церемонии Лаша Чургулия сделал комплимент бойцу по поводу внешнего вида и поинтересовался, как его самочувствие после простоя. «Самочувствие как в старом танке. Дуло стоит. Братуха, не переживай, все нормально. Давай очками чпокнемся. Много гангстеров в индустрии развелось? Да мне ***** [все равно]. Я ******** [шикарный]», — заявил Газаев.

Михаил не соврал — у него действительно все нормально. Настолько, что на нокаут ему хватило 16 секунд. Во время размена Газаев оступился — возможно, из-за этого правый хук Плейбоя пролетел мимо. Зато ответный оверхэнд в исполнении автора фразы «Мы развиваемся» попал прямо в подбородок Киселеву. 46-летний боец тут же рухнул на канвас, а Михаил все понял и не бросился добивать.

Когда Киселев пришел в себя, он взял микрофон и объявил об уходе из спорта. Следующей целью Газаева, очевидно, должен стать тот самый Глухов. У Михаила и 42-летнего кикбоксера остались недопонимания. В интервью «СЭ» Константин заявлял, что надеется на реванш, а запрещенный удар нанес, потому что соперник его достал. Газзаев в ответ сказал, что Глухов не хотел проигрывать, а теперь он планирует «переехать и разнести» оппонента. Если эта схватка состоится, возможно, в ней завершится еще одна карьера.