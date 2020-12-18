Британцы поставили Хабиба в один ряд с великими спортсменами СССР

Нурмагомедов в онлайн-голосовании ВВС опередил супер-рекордсмена Арманда Дюплантиса и даже непревзойденного Леброна Джеймса и был признан главной иностранной (небританской) звездой спорта 2020 года.

Хабиб Нурмагомедов — лауреат награды «Мировая спортивная звезда». Фото BBC

Что это за премия

Премия BBC «Персона года в спорте» была учреждена в 1954 году. В 1960-м появилось ответвление — премия BBC «Иностранная персона года в спорте», которая сейчас называется «Мировая спортивная звезда года». «Персона года в спорте» вручается только британцам, а «Мировая спортивная звезда года» — только тем, кто Великобританию не представляет. Соответственно Хабиб стал лауреатом премии «Мировая спортивная звезда года».

Нурмагомедов — первый российский спортсмен, который удостоился этой награды. Если же считать и СССР, то он пятый — в 1961-м премию получил Валерий Брумель (прыжки в высоту), в 1968-м — Олег Протопопов и Людмила Белоусова (фигурное катание), в 1972-м — Ольга Корбут (спортивная гимнастика).

Также Хабиб — первый боец ММА, кто был признан BBC лучшим иностранным атлетом. Что касается бокса, то премию давали Мухаммеду Али (1973, 1974, 1978), Майку Тайсону (1989) и Эвандеру Холифилду (1996). Вдобавок к этому Али в 1999 году был признан BBC спортсменом столетия.

Конкуренты Хабиба

Арманд Дюплантис, 21 год, Швеция, прыжки с шестом. Установил рекорд в прыжках с шестом в помещении (6,17 см), а потом улучшил его (6,18 см). Установил рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе (6,15 см). Дюплантис побил рекорды великого Сергея Бубки, которые держались больше 25 лет.

Леброн Джеймс, 35 лет, США, баскетбол. С «Лейкерс» стал чемпионом НБА и был признан самым ценным игроком финала. Первый в истории баскетболист, ставший MVP финала в составе трех команд.

Дастин Джонсон, 36 лет, США, гольф. Обладатель FedEx Cup и лучший игрок года PGA Tour. В 2020-м ему не было равных в гольфе.

Венди Ренар, 30 лет, Франция. Капитан футбольной команды «Лион», которая в пятый раз подряд выиграла Лигу чемпионов и в 14-й раз подряд чемпионат Франции.

Кэти Тэйлор, 34 года, Ирландия. Дважды защитила звание абсолютной чемпионки мира в легком весе — в августе победила Дельфин Персон, а в ноябре Мириам Гутьеррес (обоих — единогласным решением судей).

Что сделал Хабиб

В 2020-м Нурмагомедов провел один бой — 24 октября он победил удушающим приемом во втором раунде американца Джастина Гэтжи. После поединка Хабиб объявил о завершении бойцовской карьеры. Он остановился на показателе 29 побед, 0 поражений в ММА (13-0 в UFC), а на последней неделе октября возглавил рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Ни у одного бойца в истории ММА не было такой победной серии при нуле проигрышей.

Провести больше боев в 2020-м Нурмагомедову не позволила пандемия — весной он не смог выйти против американца Тони Фергюсона, так как, по его словам, не имел возможности добраться до США.

Также в 2020-м Хабиб пережил трагедию — в июле в возрасте 57 лет скончался его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира по различным видам единоборств.

Как Хабиб победил

В карьере Нурмагомедова был и более успешный год с точки зрения статистики — 2018-й, когда он выиграл два чемпионских боя (у Эла Яквинты и Конора Макгрегора), а не один. Более того, сейчас в UFC есть непобедимый чемпион, который в 2020-м выиграл два поединка из двух — Исраэль Адесанья (правда, после боя с Йоэлем Ромеро был освистан).

Возможно, составители шорт-листа (специальная комиссия) решили включить в него Хабиба в том числе за былые заслуги и учитывая тот факт, что он завязал с боями. Может быть, какой-нибудь особо внимательный член комиссии обратил внимание и на слова Нурмагомедова о достижении в 2020-м своей максимальной силы. Это не преувеличение — Хабиб действительно прогрессировал от боя к бою на протяжении всей 12-летней карьеры в ММА.

Еще в названии премии содержится слово «звезда», а Нурмагомедов — второй боец мира по числу подписчиков в Инстаграм. Первый — Конор Макгрегор. Пик популярности Макгрегора — 2015-2017 годы, а пик его спортивной карьеры — 2015-й (три победы в трех боях, выигрыш чемпионского пояса). Однако в 2015-м его не было даже в числе номинантов на премию ВВС. Будем считать, что у нынешнего Хабиба авторитет выше, чем у того Конора (тем более он победил Макгрегора два года назад). Да и промоушен UFC укрепил позиции — в том числе в Великобритании (там ММА активно развиваются).

Но одно дело — оказаться в шорт-листе номинантов, а другое — выиграть. Нурмагомедов красиво завершил карьеру, завершил ее так, как в ММА никто не завершал. И все же достижения Дюплантиса и Джеймса конкретно в 2020-м выглядят внушительнее одной победы в ММА над не самым великим бойцом. Один побил вечные рекорды Бубки, стал мировой сенсацией, а другой в очередной раз разнес НБА. Если уж брать в расчет те самые былые заслуги, то у Джеймса гигантское количество титулов. Он феноменальный спортсмен, один из лучших баскетболистов в истории.

Зато у Дюплантиса и Джеймса нет такой армии преданных фанатов, как у Хабиба. Во всяком случае, среди тех, кто были в курсе того, что их кумира выдвинули на премию BBC. А победитель определялся онлайн-голосованием. Нужно было зарегистрироваться на сайте BBC и выбрать своего кандидата. Или же позвонить по номеру. Участвовать в голосовании имели право только резиденты Великобритании. Так что главной звездой Нурмагомедова выбрали британские граждане, а не фанаты Хабиба из России (хотя, возможно, и были обходные пути).

Торжественная церемония BBC Sports Personality of the Year состоится в воскресенье, 20 декабря.