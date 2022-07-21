Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:45

Даниэль Кормье рос среди черных, и когда увидел в колледже белых девушек, они показались ему страшными

Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниэль Кормье.
Даниэль Кормье в луизианском детстве.
Фото Соцсети
Даниэль Кормье с женой Салиной, сыном Даниэлем-младшим и дочерьми Маркитой и Луной.
Фото Соцсети
1/3
Даже не отвлекался на них и только тренировался.

Чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье вырос в черном квартальчике города Лафайетт, что в Луизиане. Хотя в этом 110-тысячном городе афроамериканцев не так уж зашкаливающе много (25% по переписи 2012-го), семья Ди Си смогла приютиться в местечке, где белого человека можно было не увидеть годами.

До 7 лет Даниэль не видел ни одного белокожего, а потом поступил в школу, где афроамериканцев было 98% среди учащихся. К 15 годам у него сложилась картина мира, в которой все ключевые ролевые модели играли черные. Перенеслось это и на отношение к женской красоте — из своих детских лет Кормье вышел с твердой привязанностью к образу черной женщины и белых как красивых не мог даже воспринимать.

Даниэль Кормье работает комментатором. «Гроши? Мужик, это деньги». Даниэль Кормье — миллионер, который умеет радоваться крошечным суммам

Недавно бывший чемпион сидел на подкасте The Pivot (в компании трех других афроамериканцев, бывших игроков в американский футбол) и рассказал в крайне интересных деталях о своем взрослении в черном районе и последующем привыкании к миру белых.

***

— В старшей школе в Лафайете я хотел только ухаживать за девчонками и тусить. Об оценках я особо не парился, они были не очень, поэтому у меня оставался вариант поступать в Junior College. Я выбрал городок Колби в Канзасе, где жило всего 4 тысячи человек, и 1 тысяча училась в этом колледже. Я попал туда, сидел и думал: «А че здесь еще делать, как не тренироваться?» За кем мне там бегать? Я приехал из Луизианы, из школы со всеми этими красивыми девушками в место, где была вся эта свора просто белых девчонок. Я такой [с кислым лицом]: «Это что?»

— Думаешь, это позволило тебе больше сосредоточиться на тренировках?

— Да, так и есть. Я не отвлекался ни на что. Бро, когда ты учился в такой школе в Лафайете, как я... Наша школа называется Northside High School. В нашу школу сбегались пацаны из других школ. У них были девушки, но все знали, что все самые красивые черные девчонки учатся в Northside High School. Мы росли в месте, где все были черными. Честно, не думаю, что до 7 лет я вообще видел в своей жизни хоть одного белого человека вживую (смеется). Клянусь богом! Первый белый человек, которого я увидел в моей жизни, в моем районе, — я помню имена этих людей, их звали Кристал и Флойд Томас. И то — они смешанные были. Клянусь богом!

Даниэль Кормье с женой Салиной, сыном Даниэлем-младшим и дочерьми Маркитой и Луной. Фото Соцсети
Даниэль Кормье с женой Салиной, сыном Даниэлем-младшим и дочерьми Маркитой и Луной.
Фото Соцсети

Моя мама работала на каких-то белых людей, но мы никогда не ходили на ее работу. На нашей улице жило четыре семьи, все черные. Улица размером с футбольное поле, небольшое. Мы ходили только в школу и церковь, и везде были только черные. Только во втором классе я впервые в жизни продолжительное время начал находиться среди белых. С Кристалом и Флойдом. Я просто жил всегда среди черных, я говорю вам, я люблю черных, это безумие какое-то (смеется). Думаю, мне не стоило сейчас говорить это дерьмо (смеется).

Даниэль Кормье. Кормье чуть не умер на Олимпиаде после весогонки. Это погубило его борцовскую карьеру

Мои родители так пахали... Это сильно мотивировало. Мой отец работал на город с 08.00 до 17.00. Потом он возвращался с работы, принимал ванну (он всегда принимал ванну) и шел на другую работу - мыть посуду в Pizza Parlor. За 40 баксов он мыл посуду каждый день! Я видел, как пахала моя мама, постоянно убиралась. Родители просто не хотели принимать помощь от государства. Они могли получить ее, нам нужна была эта помощь, но они хотели зарабатывать все сами. И это закалило меня.

Даниэль Кормье
ММА
1
1
Читайте также
Желтый арбуз: польза и вред
Отказался от денег шейхов ради камбека с «Монако». Что сейчас происходит с Александром Головиным во Франции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чарльз Оливейра не балует братьев. Родной вкалывает за $ 300 в месяц, а кузен мечтает накопить на скутер
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости