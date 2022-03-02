Особенные отношения с деньгами.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье закончил бойцовскую карьеру богатым человеком. Весомую роль в его доходах сыграло личное обаяние и неподдельно веселый и позитивный характер. Ди Си всегда умел расположить к себе любого, в том числе высоко сидящих боссов, не говорил лишнего прессе — все это здорово работало на его карман.

Например, после первого боя с Джоном Джонсом, когда официальный гонорар Кормье за поединок составлял 80 тысяч долларов, Дана Уайт и Лоренцо Фертитта перевели ему утешительный бонус в один миллион долларов. С этих денег Ди Си, по его признанию, купил себе дом. А после боя с Энтони Джонсоном он получил 300 тысяч фиксированного гонорара, 300 тысяч — с доли от PPV, и затем UFC отправили ему 400 тысяч, чтобы просто добить сумму до миллиона (эти случаи Кормье рассказывал сам на Хельвани-шоу в августе 2020-го)!

Ну и в довесок прекрасная история от Джо Рогана, как за выход на поединок против Деррика Льюиса на коротком уведомлении Ди Си получил от промоушена неофициальный бонус в 4 миллиона долларов. Чтобы получать такие огромные неофициальные выплаты, нужна искренняя любовь начальства, и Ди Си эту любовь всегда вызывал, причем, естественно, не теряя достоинства.

Несмотря на такие доходы, Даниэль сохранил забавную способность радоваться даже мелким и незначительным суммам. Он не отказывается от семинаров и мероприятий, за которые ему платят крохи, и использует любую возможность пополнить счет. Кто-то может счесть это жадностью, но на самом деле у Ди Си просто особенные отношения с деньгами. Об этом он как-то рассказал бывшему бойцу UFC и своему партнеру по залу Майку Свику на его подкасте.

Майк Свик: «Я помню момент после одного твоего боя в Strikeforce. Ты бегал по раздевалке голый, обтянутый полотенцем и кричал Бобу Куку, что у тебя на счету в банке целых 40 тысяч долларов: «Боб, у меня 40 штук на счету!» Ты был такой радостный, и я помню, как подумал: «Мужик, у тебя будет гораздо больше чем 40 штук». И вот недавно я услышал историю от соведущего на твоем подкасте «Talk&Talker» Ника, что у тебя в сейфе лежит чек на миллион долларов. Лежит уже месяц, и ты до сих пор не отнес его в банк. Скажи мне, как ты прошел путь от человека, который скакал от радости, что у него 40 тысяч, до человека, у которого нет времени пойти завести миллион долларов с чека на свой счет?»

Даниэль Кормье: «Я по-прежнему прихожу в восторг от любой суммы денег. Это убеждает меня, что я никогда снова не буду бедным — то, что я все еще умею радоваться любой сумме, даже маленькой. Бывает, что у нас какое-то мероприятие готовится, и Боб спрашивает: «Ты что, серьезно будешь участвовать в нем за эти гроши?» — и я отвечаю: «Гроши? Мужик, это деньги. Я не отказываюсь ни от каких денег». А та история... Эти 40 штук мне заплатили за бой с Джеффом Монсоном, и я был очень счастлив (смеется). Помню, как закинул эти деньги на депозит.

Я же борец, я выигрывал турниры, и мне платили за это по 3000. Самый успешный год у меня был, когда я заработал 50 000 долларов за 4-е место на Олимпиаде. То есть даже не за Олимпиаду, а за весь тот год. А тут мне дали 40 000 за 15 минут. Абсурд! А этот чек за бой с Джонсом... Я не перевел деньги на депозит, потому что ментально не готов к тому, что вся эта моя история с Джонсом закончена. Если я переведу деньги, значит, это все — конец истории. А я не хочу, чтобы она кончалась. По закону у тебя есть 90 дней на обналичивание чека, у меня еще есть время, пока я не готов относить этот чек в банк».