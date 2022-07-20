Чарльз Оливейра на балует братьев. Родной вкалывает за $ 300 в месяц, а кузен мечтает накопить на скутер

Еле сводят концы с концами.

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (слово «бывший» тут — нудная формальность) в последние пару лет обрел полноценный коммерческий успех. С победами и титулом его гонорары выросли, появилась доля с PPV, подвернулись солидные рекламные контракты.

Новый дом Оливейры. из соцсетей бойца

Помимо типичных для бойца спонсорских соглашений с компаниями спортивного питания и энергетиками, бразилец после победы над Дастином Порье заключил индивидуальный контракт с BMW. Пусть Чарльз и будет послом немецкого суперкара только на внутреннем бразильском рынке, ситуация для бойца UFC все равно крайне редкая — даже не вспомнить сразу, когда чемпион или просто медийная звезда промоушена приобретал автомобильного спонсора в сегменте люкс.

Теперь доходы в семью Оливейры текут рекой, и чемпион начал жить на широкую ногу. Купил роскошный дом, засыпал дочку горой кукол, сам обвешался золотыми цепями и брендовой одеждой, а также стал еще больше тратить на любимое увлечение — лошадиные скачки в упряжке. Однако не всем в родственном окружении Чарльза перепало от новых доходов. Его родной брат, тоже профессиональный боец и тоже носящий прозвище Do Bronx, Хермисон Оливейра (10-7) — живет на 300 долларов в месяц, подстригая людей в самодельном барбершопе. И хотя в соцсетях Хермисона встречаются фотки с улыбающимся звездным родственником, судя по всему, осыпает он его деньгами и вниманием не то чтобы очень.

Чарльз Оливейра. Фото Getty Images

«Мой отец говорит, что семья Оливейра — это семья бойцов, — рассказал Хермисон порталу MMAfighting. — Мой брат — чемпион мира. Я и мой двоюродный брат тоже хотим писать историю. Фокус, тренировки, победы. Мы гарантируем шоу. Я работаю барбером в самодельной парикмахерской, которую я оборудовал в гараже моей бабушки. Работа приносит мне 300 долларов в месяц. Вечерами я тренируюсь с моим двоюродным братом. Если вы посмотрите на мой рекорд, он довольно неплох — 10-6 (интервью было до 15 июля, когда Хермисон проиграл в седьмой раз. - Прим. »СЭ"). Я проиграл всего раз в последних восьми боях. Я не говорю, что после победы [15 июля] я попаду в UFC, но я верю, что могу оказаться на Contender Series и показать, на что я способен".

Хермисону 29 лет, он на три года младше Чарльза. Выступает в наилегчайшем весе. Хотя его рекорд выглядит по-джорнименски (10-7), большую часть поражений он нахватал в начале пути. К сожалению, его мечта о Contender Series уже откладывается — 15 июля он, будучи фаворитом за 1,41, проиграл Джуниору Ассису единогласным решением. Теперь ему нужна новая серия побед — желательно поярче.

Чарльз Оливейра. из соцсетей бойца

У двоюродного брата Чарльза — Рафаэля Косты (14-3) — дела в ММА идут получше, чем у Хермисона. На том же турнире 15 июля, LFA 136, он победил единогласным решением Уоллеса Лопеса и вышел на трехматчевую победную серию. Косте всего 25 лет, он дерется в легчайшей категории. Как и Хермисон — он не видит материальной помощи от брата, однако не жалуется на это. Живет Рафаэль случайными заработками и мечтает накопить на скутер.

«Мы берем пример с Чарльза, — говорит Коста в разговоре с MMAfighting. — Будьте уверены, что мы окажемся в UFC или на Contender Series. Когда я просыпаюсь, я сразу иду смотреть видео с боями Чарльза. Сейчас мы не так с ним близки, потому что он очень занятой, но он — самое главное наше вдохновение. У него ничего не было в начале пути. Жизнь в фавелах нелегка. Дети видят повсюду криминал, и я хочу показать им, что можно жить по-другому.

Кузен Чарльза Оливейры Рафаэль Коста (с голубыми волосами) на дуэли взглядов перед LFA 136. из соцсетей Косты

Спорт может привести тебя туда, куда ты хочешь, и Чарльз — железный пример. Я использую любую возможность, чтобы заработать, — от стройки до работы официантом. Моя главная цель сейчас — заработать на скутер. У меня нет спонсоров, которые помогли бы мне быть бойцом на полную ставку. Зарабатывать с преподавания ММА тоже особо не получается, потому что в фавелах мы и деньги-то не берем с ребят".