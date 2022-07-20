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Чарльз Оливейра на балует братьев. Родной вкалывает за $ 300 в месяц, а кузен мечтает накопить на скутер

Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хермисон и Чарльз Оливейра.
Фото из соцсетей Хермисона
Чарльз Оливейра.
Фото Getty Images
Новый дом Оливейры.
Фото из соцсетей бойца
Кузен Чарльза Оливейры Рафаэль Коста (с голубыми волосами) на дуэли взглядов перед LFA 136.
Фото из соцсетей Косты
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Еле сводят концы с концами.

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (слово «бывший» тут — нудная формальность) в последние пару лет обрел полноценный коммерческий успех. С победами и титулом его гонорары выросли, появилась доля с PPV, подвернулись солидные рекламные контракты.

Новый дом Оливейры. Фото из соцсетей бойца
Новый дом Оливейры.
из соцсетей бойца

Помимо типичных для бойца спонсорских соглашений с компаниями спортивного питания и энергетиками, бразилец после победы над Дастином Порье заключил индивидуальный контракт с BMW. Пусть Чарльз и будет послом немецкого суперкара только на внутреннем бразильском рынке, ситуация для бойца UFC все равно крайне редкая — даже не вспомнить сразу, когда чемпион или просто медийная звезда промоушена приобретал автомобильного спонсора в сегменте люкс.

Теперь доходы в семью Оливейры текут рекой, и чемпион начал жить на широкую ногу. Купил роскошный дом, засыпал дочку горой кукол, сам обвешался золотыми цепями и брендовой одеждой, а также стал еще больше тратить на любимое увлечение — лошадиные скачки в упряжке. Однако не всем в родственном окружении Чарльза перепало от новых доходов. Его родной брат, тоже профессиональный боец и тоже носящий прозвище Do Bronx, Хермисон Оливейра (10-7) — живет на 300 долларов в месяц, подстригая людей в самодельном барбершопе. И хотя в соцсетях Хермисона встречаются фотки с улыбающимся звездным родственником, судя по всему, осыпает он его деньгами и вниманием не то чтобы очень.

Чарльз Оливейра. Фото Getty Images
Чарльз Оливейра.
Фото Getty Images

«Мой отец говорит, что семья Оливейра — это семья бойцов, — рассказал Хермисон порталу MMAfighting. — Мой брат — чемпион мира. Я и мой двоюродный брат тоже хотим писать историю. Фокус, тренировки, победы. Мы гарантируем шоу. Я работаю барбером в самодельной парикмахерской, которую я оборудовал в гараже моей бабушки. Работа приносит мне 300 долларов в месяц. Вечерами я тренируюсь с моим двоюродным братом. Если вы посмотрите на мой рекорд, он довольно неплох — 10-6 (интервью было до 15 июля, когда Хермисон проиграл в седьмой раз. - Прим. »СЭ"). Я проиграл всего раз в последних восьми боях. Я не говорю, что после победы [15 июля] я попаду в UFC, но я верю, что могу оказаться на Contender Series и показать, на что я способен".

Хермисону 29 лет, он на три года младше Чарльза. Выступает в наилегчайшем весе. Хотя его рекорд выглядит по-джорнименски (10-7), большую часть поражений он нахватал в начале пути. К сожалению, его мечта о Contender Series уже откладывается — 15 июля он, будучи фаворитом за 1,41, проиграл Джуниору Ассису единогласным решением. Теперь ему нужна новая серия побед — желательно поярче.

Чарльз Оливейра. Фото из соцсетей бойца
Чарльз Оливейра.
из соцсетей бойца

У двоюродного брата Чарльза — Рафаэля Косты (14-3) — дела в ММА идут получше, чем у Хермисона. На том же турнире 15 июля, LFA 136, он победил единогласным решением Уоллеса Лопеса и вышел на трехматчевую победную серию. Косте всего 25 лет, он дерется в легчайшей категории. Как и Хермисон — он не видит материальной помощи от брата, однако не жалуется на это. Живет Рафаэль случайными заработками и мечтает накопить на скутер.

«Мы берем пример с Чарльза, — говорит Коста в разговоре с MMAfighting. — Будьте уверены, что мы окажемся в UFC или на Contender Series. Когда я просыпаюсь, я сразу иду смотреть видео с боями Чарльза. Сейчас мы не так с ним близки, потому что он очень занятой, но он — самое главное наше вдохновение. У него ничего не было в начале пути. Жизнь в фавелах нелегка. Дети видят повсюду криминал, и я хочу показать им, что можно жить по-другому.

Кузен Чарльза Оливейры Рафаэль Коста (с голубыми волосами) на дуэли взглядов перед LFA 136. Фото из соцсетей Косты
Кузен Чарльза Оливейры Рафаэль Коста (с голубыми волосами) на дуэли взглядов перед LFA 136.
из соцсетей Косты

Спорт может привести тебя туда, куда ты хочешь, и Чарльз — железный пример. Я использую любую возможность, чтобы заработать, — от стройки до работы официантом. Моя главная цель сейчас — заработать на скутер. У меня нет спонсоров, которые помогли бы мне быть бойцом на полную ставку. Зарабатывать с преподавания ММА тоже особо не получается, потому что в фавелах мы и деньги-то не берем с ребят".

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