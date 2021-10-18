«С братом Федора мы могли и водки выпить». Дэн Хендерсон был в России 25 раз и даже учил русский с репетитором

Неизвестные истории.

В июле 2011 года Дэн Хендерсон стал первым человеком, кто чисто нокаутировал Федора Емельяненко. Если раньше Федор проигрывал только техническим нокаутом из-за остановки доктора, как в случае с Кохсакой и Бигфутом, то теперь его сотряс настоящий нокаут-удар.

Емельяненко и Хендерсон встретились друг с другом, имея за плечами абсолютно совпадающий опыт в профессиональных ММА — у обоих бойцов было по 35 проведенных поединков. Правда, Дэн, будучи старше Федора на 6 лет (40 лет против 34), при этом находился гораздо ближе к пику, чем его соперник, — в последних шести боях в UFC и Strikeforce он выиграл 5 поединков и завоевал пояс Strikeforce в полутяжелом весе. Федор же потихоньку угасал — сначала поражение Фабрицио Вердуму прервало его великую серию в 27 побед подряд, а затем он разгромно проиграл Антонио Сильве. Было видно, что прежняя мощь покинула Последнего Императора, да и пришло новое, вооруженное до зубов поколение тяжей.

Оба бойца показали к поединку мизерный для тяжелого дивизиона вес: Хендерсон — 93 кг, Федор — 101 кг. Россиянин, несмотря на то что дела его шли невесело, все равно подходил к поединку весомым фаворитом — 1,40 против 3,55 на победу Дэна. Бой Федор начал неплохо, отправил соперника в нокдаун, но затем потерял позицию в партере и не увидел апперкот-призрак откуда-то из-под земли. Нокаут.

После поединка дороги бойцов пойдут в совершенно разные стороны — Федор немного попылит в промоушенах второго ряда и закончит карьеру, а Хендерсон вернется в UFC и зарубится с самой страшной оппозицией в своей карьере: Шогун, Мачида, Эванс, Белфорт на гормональной терапии, Кормье и Мусаси — сражаться с ребятами такого уровня в 42-43 года мог только монстр. Красивой точкой в его карьере станет изумительный локоть-нокаут в поединке с Эктором Ломбардом, а затем титульный бой в 46 лет против Майкла Биспинга, которого он отправит в два тяжелых нокдауна и сломает ему орбитальную кость.

Несмотря на свершения в американских промоушенах, ностальгирует Дэн больше всего именно по временам Pride. Как-то в общении с фанами на своей странице в Facebook Хендо сказал, что шоу японского промоушена были чем-то особенным и незабываемым. Недавно Дэн в компании Чада Мендеса снова вспоминал те годы на подкасте своего товарища-охотника (Хендерсон и Мендес — два заядлых любителя охоты) «The Fowl Life TV», и разговор зашел о братьях Емельяненко.

Дэн огорошил всех абсолютным эксклюзивом — оказывается, он когда-то выпивал водочки с Александром, примерно 25 раз был в России и даже год учил русский с репетитором.

Ведущий: «Чад, ты помнишь бой Хендо с Федором? Я помню, как мы все смотрели на Федора, как в музее. Он выходил, мы впервые в жизни видели живого Федора, и все смотрели как завороженные».

Чад Мендес: «Меня больше всего поразил нокаут. Дэн нокаутировал его в секундном промежутке между тем, когда делал разворот со спины, боролся, и потом — бум — апперкот. То есть там все было в миксе — разворот, борьба, удар. Это невероятный ситуативный нокаут. Вот он на спине, через секунду он сверху и нокаутирует его одним ударом. Это далеко не то, как если бы он держал его сверху долго и бил. Честно, в том бою я нервничал за Дэна».

Ведущий: «Дэн, ты сам нервничал».

Дэн Хендерсон: «Все нервничали, кроме меня. Я был абсолютно спокоен. Хотя он был на 25 фунтов тяжелее меня, пусть и весил меньше своей обычной нормы».

Ведущий: «Федор был уважителен к тебе?»

Дэн Хендерсон: «Он не особо разговорчивый. Никогда не говорил ни о ком ничего плохого, не показывал неуважения. Мне он всегда нравился. Помню, как его брат дрался в Pride, мы с его братом лучше и чаще общались. Он был поразговорчивее. И тогда я неплохо говорил по-русски. После боев в их раздевалку приносили водку, мы могли выпить немного».

Ведущий: «Я никогда не слышал, что ты говорил по-русски».

Дэн Хендерсон: «Раньше говорил немного. Я был в России где-то 25 раз. Самая длительная поездка по России у меня была 4 месяца. В среднем я проводил там каждую поездку по 3 недели. Все поездки были связаны с борьбой (Хендерсон был борцом греко-римского стиля, выступил на двух Олимпиадах — 1992 и 1996. — Прим. «СЭ»). Год я учил русский с репетитором, чтобы понимать борцов лучше. Сейчас я уже ничего не помню».