Махно считает, что Вагабову комфортно драться со Штырковым в кикбоксинге

Боец ММА Алексей Махно оценил расклад сил в поединке между Иваном Штырковым и Вагабом Вагабовым, который пройдет по правилам бокса.

«Штырков и Вагабов — большие имена в единоборствах. Конечно, они найдут своего зрителя. Сама дисциплина кикбоксинг и формат раундов предпочтительнее Вагабу, все-таки он выходец из бокса. К тому же у него была большая пауза в карьере. Три раунда по три минуты будет ему комфортнее. Уравнивает шансы плюс-минус тот факт, что Вагабов давно не выступал, а Иван регулярно проводит бои. Так что шансы примерно равны», — приводит слова Махно MMA.Metaratings.ru.

Штырков в прошлом бою по правилам кикбоксинга проиграл Владимиру Минееву (16-1) единогласным решением судей. Поединок состоялся 18 ноября 2023-го на «RED-Арене» в Сочи в формате «три раунда по три минуты».

Вагабов в прошлом бою победил Алекса Николсона (15-10) в бою по правилам бокса в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок, который состоялся 1 октября 2022-го, проходил в перчатках для ММА и завершился в первом раунде досрочной победой Вагабова нокаутом.