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Сегодня, 16:18

Романкевич считает Вагабова фаворитом в бою со Штырковым

Алина Савинова
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Белорусский кикбоксер-тяжеловес Петр Романкевич поделился мыслями в преддверии поединка своего бывшего соперника Ивана Штыркова с Вагабом Вагабовым.

«Бой будет интересным, потому что это два медийных и бьющих парня. Вагаб давно не выступал, а Ваня недавно провел два боя по кикбоксингу. Несмотря на это, я считаю Вагаба фаворитом, так как он габаритнее, у него сильнее удар. По правилам ММА этот бой был бы интереснее. Я обязательно посмотрю этот бой. В будущем очень хочу реваншироваться со Штырковым», — цитирует Романкевича MMA.Metaratings.ru.

Бой Штыркова и Вагабова по правилам кикбоксинга пройдет 24 февраля в Тюмени и станет главным событием турнира RCC 18.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/romankevich-vagabov-favorit-v-boyu-so-shtyrkovym-potomu-chto-on-gabaritnee-i-bet-silnee-327461/
Вагаб Вагабов
Иван Штырков
Петр Романкевич
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