Романкевич считает Вагабова фаворитом в бою со Штырковым

Белорусский кикбоксер-тяжеловес Петр Романкевич поделился мыслями в преддверии поединка своего бывшего соперника Ивана Штыркова с Вагабом Вагабовым.

«Бой будет интересным, потому что это два медийных и бьющих парня. Вагаб давно не выступал, а Ваня недавно провел два боя по кикбоксингу. Несмотря на это, я считаю Вагаба фаворитом, так как он габаритнее, у него сильнее удар. По правилам ММА этот бой был бы интереснее. Я обязательно посмотрю этот бой. В будущем очень хочу реваншироваться со Штырковым», — цитирует Романкевича MMA.Metaratings.ru.

Бой Штыркова и Вагабова по правилам кикбоксинга пройдет 24 февраля в Тюмени и станет главным событием турнира RCC 18.