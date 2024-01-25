Хамзин оценил расклад сил в поединке между Штырковым и Вагабовым

Боец полусреднего веса RCC Ильяс Хамзин оценил расклад сил в поединке между Иваном Штырковым и Вагабом Вагабовым, который пройдет по правилам кикбоксинга.

«Интересный и громкий бой. Фаворит здесь Ваня, он на ходу, не простаивает и постоянно дерется. Набрал очень много опыта в дисциплине кикбоксинга. Победа будет за ним. Поскольку это тяжелый вес, мы еще и пару нокдаунов увидим. Штырков явный фаворит», — приводит слова Хамзина MMA.Metaratings.ru.

Штырков в прошлом бою по правилам кикбоксинга проиграл Владимиру Минееву (16-1) единогласным решением судей. Поединок состоялся 18 ноября 2023-го на RED-Арене в Сочи в формате «три раунда по три минуты».

Вагабов в прошлом бою победил Алекса Николсона (15-10) в бою по правилам бокса на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок, который прошел 1 октября 2022-го, проходил в перчатках для ММА и завершился в первом раунде досрочной победой Вагабова нокаутом.