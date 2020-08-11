Забит Магомедшарипов: «Были переговоры с Петтисом и Холлоуэем, но они не захотели драться в 66 кг»

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов (18-1) рассказал в интервью «СЭ», что Энтони Петтис и Макс Холлоуэй отказались от боя с ним в конце августа.

Магомедшарипов в ночь на 30 августа должен был сразиться с мексиканцем Яиром Родригесом. Однако в начале августа президент UFC Дана Уайт сообщил, что Родригес получил травму лодыжки, из-за чего не сможет принять участия в бою.

— Мне прислали контракт на пятираундовый бой с Родригесом, и я его подписал, — сказал Забит. — Когда пришла информация о травме Родригеса, начали вести переговоры насчет боя с Петтисом или Максом (Холлоуэем). Но они не захотели драться на 66 кг. А мне с моим нынешним весом даже еще без весосгонки 73 кг соглашаться на бой в 70 кг или выше не было смысла. Но и если б бой с кем-либо из них состоялся, то он так же был бы пять раундов. (Илья Андреев)

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