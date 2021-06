Взвешивание к UFC Vegas 30: Волков тяжелее Гана на 9 кг

В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания к турниру UFC Vegas 30.

В главном событии в ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе (США) россиянин Александр Волков проведет поединок против француза Сирила Гана за статус следующего претендента на титул тяжелого веса.

32-летний Волков оказался значительно тяжелее 31-летнего Гана, показав на весах 120,2 килограммов, при весе француза в 111,13 кг.

Профессиональный рекорд Волкова составляет 33 победы и 8 поражений. На счету Гана 8 побед при нуле поражений.

Ciryl Gane gave up 20 pounds on the scale to Alexander Volkov ahead of Saturday's heavyweight main event.#UFCVegas30 | Full results: https://t.co/gCm510iG2P pic.twitter.com/uaAV5EhVED